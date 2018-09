Stangata Luce e Gas | dal 1° ottobre nuovi aumenti in bolletta

leggioggi

: Stangata sulle #bollette di luce e gas da ottobre - Agenzia_Ansa : Stangata sulle #bollette di luce e gas da ottobre - Agenzia_Ansa : Stangata sulle #bollette di #luce e #gas dal mese di ottobre #tariffe - HuffPostItalia : Stangata bollette: aumento di circa 90 euro annui tra luce e gas da ottobre -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Nuovain arrivo per le famiglie italiane: dal 1°2018 arrivanosulle bollettee Gas. L’energia elettrica costerà il 7,6 per cento in più e il Gas il 6,1 per cento in più rispetto al terzo trimestre del 2018, che comunque un aumento lo aveva già visto. Cosa significa? Semplicemente che le bollette saranno più care e l’anno si concluderà con una spesa di 552 euro per lae 1.096 euro per il gas. Facendo i conti, per una famiglia media che naviga nel regime del mercato tutelato, la spesa per l’energia salirà di circa 42 euro e per il gas di 67 euro. In tutto 109 euro in più. A livello internazionale le tensioni ricadono sul costo delle materie prime e tutto ciò finisce per mettere mani nelle tasche degli italiani, alle prese concostanti in. Intanto l’Arera (autorità per l’energia) tenta di correre ai ripari, almeno in parte, ...