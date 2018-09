“Sta male” Gf Vip | l’allarme di Fabio Basile arriva dalla casa

caffeinamagazine

(Di venerdì 28 settembre 2018) È iniziata da pochi giorni l’edizione numero 3 del Grande Fratello Vip e già le sorprese non mancano. Sono cominciate lunedì quando, nel corso delle prima puntata, il 90% degli inquilini è andato in nomination – cosa mai successa nella storia del reality – e continuano adesso con i protagonisti dellapiù spiata d’Italia che iniziano a scoprirsi. Se l’attesa, dopo il canna gate dell’Isola dei Famosi, è tutta per Francesco Monte, il personaggio che più sta facendo parlare di sé è il campione olimpico e judokache si è confidato con Giulia Provvedi a proposito delle sorella Silvia. In particolare, il 24enne rivela di aver trovato Silvia una persona con un sguardo molto spento, che porta con sé qualche sofferenza. Le Donatella, insieme a Francesco Monte, hanno lasciato la Caverna per qualche ora. A invitarli nella, per un aperitivo, ci hanno pensato gli altri ...