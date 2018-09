Spread sfonda quota 270 | Borsa a picco | il Def spaventa i mercati

Lo Spread sfonda 270. Milano perde quasi il 3% - banche a picco : Nella notte il Governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra deficit e pil a quota 2,4%. Pesanti vendite sul comparto bancario: Banco Bpm, Bper, Unicredit, Intesa Sp le peggiori ...

Il DEF non piace ai mercati : Borsa a picco - lo Spread sfonda quota 260 : Pessimo avvio per Piazza Affar nel day after DEF. Il listino milanese ha aperto con cali decisamente superiori al resto dell'Europa, che sembra aver ignorato la chiusura in verde di Wall Street e...

Effetto manovra - lo Spread sfonda quota 260 - Borsa in forte calo : Piazza Affari perde l’1%. Dopo l’intesa M5S-Lega sul deficit al 2,4% per i prossimi 3 anni. Giovedì il differenziale Btp-Bund aveva chiuso a 237 punti

Piazza Affari chiude in rosso - -1 - 1% - - Spread sfonda i 290 punti : Milano, 31 ago., askanews, - Le pressioni sulla Turchia e sull'Argentina e le tensioni sul commercio mondiale mettono ko Piazza Affari e le Borse europee. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha ...

Borsa - lo Spread sfonda quota 290 : rendimento si attesta al 3 - 24% : Lo spread è tornato a salire ed ha sfondato la soglia di 290 punti arrivando a sfiorare i 292 punti. Il rendimento si è attestato al 3,24%.

Spread sfonda quota 270 - poi frena. Piazza Affari - occhi puntati su Mediobanca : Borse volatili in avvio. A Milano corre Mediobanca sull’onda delle indiscrezioni secondo cui l'istituto sarebbe nel mirino del fondo Elliott che ha l'obiettivo di arrivare a Generali. Sul fronte macro, atteso il dato americano sul lavoro e il Pmi in Europa. L'euro sotto quota 1,16 dollari...