Spread oltre 270 Piazza Affari perde il 4% | banche a picco

Lo Spread a 280. Piazza Affari perde oltre il 3 - 5% - banche a picco : Nella notte il Governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra deficit e pil a quota 2,4%. Pesanti vendite sul comparto bancario: Banco Bpm, Bper, Unicredit, Intesa Sp le peggiori ...

Deficit al 2 - 4% del Pil - lo Spread oltre 260 punti. Piazza Affari giù con le banche : Apertura in netto calo per Piazza Affari, dopo che il governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra Deficit e pil a quota 2,4%. L’indice Ftse Mib perde il 2,2%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 5% e tutto il settore del credito sotto la pioggia di vendite in parallelo a quella che sta colpendo i titoli di Stato i...

Effetto Def - Spread oltre quota 260 : 9.16 Effetto Def, spread oltre quota 260 Lo spread tra Btp-Bund sfonda quota 260e vola a 261 punti nei primissimi scambi, dopo il rapporto deficit/pil previsto al 2,4% per tre anni nella nota di aggiornamento al Def. Ieri aveva chiuso a 237 punti, dopo aver superato in giornata i 250 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,096%. Ieri il tasso del decennale aveva sfiorato il 3%, al 2,993%, chiudendo al 2,901%.

Manovra - Spread Btp-Bund a 258 punti base. Rendimento dei titoli di Stato oltre il 3% : All’indomani dell’approvazione del Def in Consiglio dei ministri, lo spread apre a 238 punti base, in linea con la chiusura registrata ieri. Ma dopo i primi scambi il differenziale tra Btp e Bund tedeschi schizza a quota 258, con un Rendimento al 3,074%. L'articolo Manovra, spread Btp-Bund a 258 punti base. Rendimento dei titoli di Stato oltre il 3% proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il rialzo di oltre 100 punti dello Spread nel 2° trimestre "ha eroso due terzi degli utili delle principali banche italiane" : Per non prendere troppo alla leggera i rischi di un aumento incontrollato dello spread, bisogna analizzare l'impatto che ha avuto quel rialzo repentino del differenziale fra Btp e Bund nel secondo trimestre, nel pieno del processo di formazione del Governo gialloverde. Ben 110 punti base di crescita, che hanno portato il dato alla fine del primo semestre vicino ai 240 punti, valore che non si riscontrava dal lontano 2014. Ma quanto è ...

Manovra - Tria : deficit-PIL non oltre l'1 - 6%. E lo Spread scende : Continua la discussione sul deficit-PIL sulla legge di bilancio 2019. In vista della Manovra, il Ministro dell'economia Giovanni Tria ribadisce che non sarebbe disposto a far salire il deficit-PIL

Lo Spread vola oltre i 290 punti : Milano, 31 ago., askanews, - Le pressioni sulla Turchia e sull'Argentina e le tensioni sul commercio mondiale mettono ko Piazza Affari e le Borse europee. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha ...

I titoli di Stato italiani soffrono in attesa del giudizio di Fitch e lo Spread schizza oltre quota 290 : I titoli di Stato italiani soffrono in attesa del giudizio di Fitch e lo spread schizza oltre quota 290

Perché la nuova asta BTp rischia di far impennare lo Spread anche oltre i «demeriti» dell’Italia : Giovedì 30 agosto il Tesoro collocherà ulteriori titoli decennali che a breve saranno presi come nuova misura per il calcolo del differenziale con la Germania. Con uno scarto di 18 punti rispetto al vecchio benchmark, quota 300 è più vicina...

Titoli di Stato - lo Spread apre in calo a 269 punti : rendimento oltre il 3 per cento : Lo spread BTP/BUND recuper in avvio grazie all'allentamento delle tensioni finanziarie in Turchia e al conseguente recupero della lira turca sui mercati valutari. Il differenziale di rendimento tra il ...