: Spara ai vicini, due morti e due feriti - ansa_it : Spara ai vicini, due morti e due feriti - TelevideoRai101 : Spara a vicini casa: 2 morti e 2 feriti - Agenzia_Ansa : Tragedia nel #Salento, 57enne disoccupato spara ai vicini di casa dopo una lite. Due persone sono morte e due sono… -

Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite in un litigio tradiavvenuto a Cursi, nel sud del Salento. Le vittime sono padre e figlio. di 63 e 36 anni. Gravemente ferite la madre del giovane e una zia, entrambe ricoverate in ospedale. Are è stato un 57enne al momento disoccupato, che si dedicava alla cura della sorella disabile. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.(Di sabato 29 settembre 2018)