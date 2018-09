Spalletti | ' Totti? Penso solo all' Inter Sarà la settimana della verità'

Totti racconta la rissa con Spalletti : 'Vigliacco non ti servo più. A Bergamo ci separarono in quattro' : 'Vigliacco, adesso che non ti servo più mi rompi il c...Sei arrivato qui con una missione, portala a termine': così Francesco Totti rispose a Luciano Spalletti quando a febbraio 2016 lo cacciò da ...

FRANCESCO TOTTI - LIBRO "UN CAPITANO" : PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA AL COLOSSEO/ La rissa sfiorata con Spalletti : FRANCESCO TOTTI, "Un capitano": PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA al COLOSSEO. Quando il Pupone diede a Spalletti del "vigliacco": la rissa sfiorata negli spogliatoi di Bergamo.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:37:00 GMT)

'Tu ormai...' - 'vigliacco - mi rompi il ca**o...' : Spalletti e Totti - pazzesco retroscena sulla rissa brutale : Francesco Totti e Luciano Spalletti arrivarono a un passo dalla rissa. La rivelazione è contenuta nell'autobiografia dell'ex capitano della Roma, Un capitano . Totti racconta il difficile rapporto con ...

La lite e la rabbia : i retroscena Totti-Spalletti : Tra gli invitati i campioni d'Italia del 2001 e quelli che hanno alzato con lui la Coppa del Mondo nel 2006, assieme ad ex compagni e allenatori. Ma senza Luciano Spalletti. Uno degli episodi messi ...

Totti racconta di Spalletti : 'Vigliacco non ti servo più. A Bergamo ci separarono in quattro' : 'Vigliacco, adesso che non ti servo più mi rompi il c...Sei arrivato qui con una missione, portala a termine': così Francesco Totti rispose a Luciano Spalletti quando a febbraio 2016 lo cacciò da ...

Le rivelazioni di Totti nel libro "Un Capitano" : "Spalletti? Quella volta gli dissi : 'Vigliacco - non ti servo più'. A Bergamo ci dovettero separare" : Francesco Totti, nel suo libro "Un Capitano", ricorda l'ultimo periodo alla Roma, tormentato dalle divergenze con l'ex allenatore Spalletti. "Vigliacco, adesso che non ti servo più. Mi rompi il c... Sei arrivato qui con una missione, portala a termine". Così l'ex calciatore della Roma, oggi dirigente, rispose a Luciano Spalletti quando a febbraio 2016 lo cacciò da Trigoria. "Negli spogliatoi di Bergamo - scrive ancora Totti ...

Totti e la sua biografia A Bergamo sfiorai la rissa con Spalletti ci separarono in quattro' : Una battuta sul figlio Christian, che gioca nelle giovanili della Roma: 'Speravo che facesse un altro sport, tipo il tennista, così potevo seguirlo e girare il mondo. Lui però è innamorato del calcio ...

Roma - Totti allo scoperto con il libro : “Quasi alle mani con Spalletti” : Roma– Che il rapporto tra i due non fosse dei più idilliaci si era capito, quello che non si sapeva però è che Totti e Spalletti furono vicinissimi a venire alle mani, dopo l’ennesima litigata, a pochi mesi dal ritiro del “Pupone”. La nuova biografia dell’ex capitano giallorosso “Un Capitano” ha svelato alcuni retroscena sul […] L'articolo Roma, Totti allo scoperto con il libro: “Quasi alle ...

Totti-Spalletti - ennesimo retroscena : ecco cos’è successo [DETTAGLI] : Stasera, nel giorno del suo 42esimo compleanno, Francesco Totti terrà una sorta di festa al Colosseo in cui presenterà anche la sua biografia. Tra gli invitati anche i compagni con cui ha vinto lo Scudetto nel 2001 e quelli con cui è salito sul tetto del mondo nel 2006, ma non ci sarà Luciano Spalletti. Anche dopo l’addio del tecnico di Certaldo alla Roma, i rapporti tra l’ex capitano giallorosso e Spalletti non sono ...

Totti : "Dissi vigliacco a Spalletti" : 'vigliacco, adesso che non ti servo più mi rompi il c...Sei arrivato qui con una missione, portala a termine': così Francesco Totti rispose a Luciano Spalletti quando a febbraio 2016 lo cacciò da ...

Totti 'dissi vigliacco a Spalletti' : ANSA, - ROMA, 27 SET - "vigliacco, adesso che non ti servo più mi rompi il c...Sei arrivato qui con una missione, portala a termine": così Francesco Totti rispose a Luciano Spalletti quando a febbraio ...

Totti Spalletti litigio - altro retroscena dall'autobiografia : 'A Bergamo ci separarono in quattro' : ... infatti, l'ex capitano giallorosso presenterà al Colosseo la sua autobiografia, "Un capitano", davanti ad amici e colleghi, tra cui quelli della Roma scudettata del 2001 e i campioni del mondo ...

Il Libro di Totti sta scatenando un Putiferio - Spalletti gli disse : “dimenticati di quando eri insostituibile” : Un Libro che inaspettatamente ha generato non poche polemiche e situazioni decisamente inaspettate, dal mancato invito a Spalletti, alle dimissioni di Baldini e come ciliegina sulla torta escono dettagli fortissimi tra Totti e Spalletti, tutti i retroscena: urla, accuse e una rissa sfiorata! Ecco descritto il famoso allontanamento di Totti da Trigoria, nel febbraio del […] L'articolo Il Libro di Totti sta scatenando un Putiferio, Spalletti ...

Retroscena shock - Totti umilia Spalletti nel suo libro : “vigliacco - non ti servo più e rompi il cazzo?” : L’ex capitano della Roma ha pubblicato la sua autobiografia, nella quale sono contenute conversazioni border line con Luciano Spalletti Dodici librerie aperte a mezzanotte per permettere ai tifosi di comprare l’autobiografia di Totti ‘Un capitano’, uscita proprio allo scoccare del 27 settembre, giorno del compleanno dell’ex capitano della Roma. AFP/LaPresse File e attese per acquistarne una copia e leggere ...