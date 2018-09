salernotoday

: Spaccio a Buonabitacolo, arrestata una coppia con un 1 kg di droga in auto Carabinieri in azione a Buonabitacolo:… - salernopost : Spaccio a Buonabitacolo, arrestata una coppia con un 1 kg di droga in auto Carabinieri in azione a Buonabitacolo:… - salernotoday : Spaccio a Buonabitacolo, arrestata una coppia con un 1 kg di droga in auto - ZON_Tweet : #cronaca Nel pomeriggio, a Buonabitacolo, i Carabinieri hanno tratto in arresto una coppia di Sapri per detenzione… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Approfondimentiad Albanella: sorpreso mentre cedeva una dose di, arrestato 27 settembre 2018 Carabinieri in azione a: è stata tratta in arresto unadi Sapri per ...