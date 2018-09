Sostenibilità | al via a Milano festival ' A seminar la buona pianta' | 3

Sostenibilità : al via a Milano festival 'A seminar la buona pianta' : Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d'impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si tengono da Palazzo Mezzanotte all'Orto Botanico di Brera, dalla Fondazione Feltrinelli ...

Milano XL 2018 - al via nel segno di made in Italy e Sostenibilità - : La manifestazione nata per raccontare le eccellenze del nostro Paese si è aperta con una serie di interviste realizzate da Alan Friedman con imprenditori, designer e personaggi di spicco del mondo delle istituzioni e della cultura sul tema della sostenibilità