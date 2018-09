Sorpresa | Facebook usa il tuo numero a scopi pubblicitari

wired

(Di venerdì 28 settembre 2018) (Foto: Getty Images)ha confermato che i numeri di telefono forniti dai propri utenti per l’autentificazione a due fattori vengono utilizzati per la profilazionea, altra falla volontaria nel già martoriato muro della privacy. L’ammissione è arrivata in seguito a un lavoro di ricerca svolto da Alan Mislove, professore della facoltà di Scienze informatiche della Northeastern University di Boston e pubblicato dal sito Gizmodo giovedì 27 settembre. Anche il sito TechCrunch ha seguito la notizia, ottenendo una dichiarazione ufficiale da un portavoce di Menlo Park: “Usiamo le informazioni che le persone forniscono per offrire loro un’esperienza suil più possibile personalizzata, annuncicompresi. Siamo consapevoli dell’uso che facciamo delle informazioni raccolte, incluse quelle dei contatti che gli utenti aggiungono ai propri account. Queste ...