Sondaggi politici Salvini il leader con più fiducia Lega conta più di M5s nel Governo

Sondaggi POLITICI/ Lega conta più di M5s nel Governo Conte : SONDAGGI POLITICI, il giudizio sul Governo Conte, dove secondo gli italiani la Lega sembra contare più del Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza è visto come assistenzialismo(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:19:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Europee - Fratelli d'Italia rischia di non raggiungere la soglia del 4% : La Lega cresce nei SONDAGGI POLITICI, come anche il Movimento 5 Stelle. Non manca chi ritiene che i due partiti debbano allearsi anche al voto. Il Pd perde consensi(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:59:00 GMT)

Sondaggi politici/ Lega e M5s al 62%. Promosso il Decreto sicurezza : La Lega cresce nei Sondaggi politici, come anche il Movimento 5 Stelle. Non manca chi ritiene che i due partiti debbano allearsi anche al voto. Il Pd perde consensi(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:31:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Lega e M5s alleati al voto per il 26% degli elettori del Carroccio : La Lega cresce nei SONDAGGI POLITICI, come anche il Movimento 5 Stelle. Non manca chi ritiene che i due partiti debbano allearsi anche al voto. Il Pd perde consensi(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:32:00 GMT)

Sondaggi politici/ Lega primo partito - Zingaretti in pole per la segreteria del Pd : Sondaggi politici, la Lega ha quasi il 35% delle preferenze e stacca nettamente gli alleati del Movimento 5 Stelle che sfiorano il 27%. Il Pd non arriva al 20%(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 16:54:00 GMT)

Sondaggi politici/ Lega primo partito : stacca M5s di 3 punti e mezzo - centrodestra al 42 - 9% : Sondaggi politici, Lega primo partito: stacca M5s di 3 punti e mezzo, centrodestra al 42,9%. In leggero calo il Pd. Le ultime notizie sulle rilevazioni(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:25:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Governo - abolizione legge Fornero ‘meglio’ del reddito di cittadinanza : il 31% con la Lega : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Ponte Genova, il 71% boccia M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione del viadotto Morandi. Consensi sul Governo (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:00:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Ponte Genova - il 71% ‘boccia’ il M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Ponte Genova, il 71% boccia M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione del viadotto Morandi. Consensi sul Governo (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:32:00 GMT)