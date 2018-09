tennisworlditalia

: Sock: 'Roger Federer è il GOAT. Djokovic ha avuto un'incredibile carriera' - fpincio : Sock: 'Roger Federer è il GOAT. Djokovic ha avuto un'incredibile carriera' - TennisWorldit : Sock: 'Roger Federer è il GOAT. Djokovic ha avuto un'incredibile carriera' - LuciaMRiggi : RT @OcchioFalco: Considerazioni sparse sulla #LaverCup: - Federer-Isner match CLAMOROSO - fallito il tentativo di boicottaggio di Djokovic… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Sono cresciuto giocando uno sport di squadra, Kevin pure. Giocando con la squadra di tennis del college. Non siamo spesso in questi ambienti. Quando giochi per altri ragazzi e per altri giocatori di ...