Smog | Emilia Romagna | dal 1 Ottobre tornano le misure per la qualità dell’aria

(Di venerdì 28 settembre 2018) Allentare la presa dellosulle città dell’, sostenendoper la mobilità sostenibile e limitando la circolazione dei veicoli più inquinanti, per una battaglia a tutela della salute delle persone e dell’ambiente. Che passa, nel primo caso, dal bus gratuito per gli abbonati al sistema ferroviario regionale, gli eco-bonus fino a 10 mila euro per la rottamazione dei veicoli commerciali diesel fino a euro 4 e il contributo di 191 euro annui (il costo del bollo) per tre anni per chi acquista un’auto ibrida. E nel secondo dagli stop, in vigore da lunedì 1^a domenica 31 marzo 2019, ai mezzi dal maggiore impatto ambientale: ciclomotori pre-euro, benzina fino all’euro 1, diesel euro 1, 2, 3 e 4. Una misura, quest’ultima, in vigore nel territorio dei 30 Comuni della regione che hanno aderito al Piano aria integrato regionale (Pair ...