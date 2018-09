Smart | la rivoluzione a batteria in visita alle centrali elettriche toscane – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018) Un quarto di secolo dopo il sogno di Nicolas Hayek, Mister Swatch, si sta per avverare. Dal 2020, infatti, lesaranno vendute in Europa solo con la motorizzazione elettrica (in Canada e Usa già è così dall’anno scorso). Quando nella seconda metà degli anni Novanta andai a Bienne, in Svizzera, a intervistarlo per l’Espresso, il funambolico imprenditore di origini libanesi che aveva resuscitato l’industria orologiaia elvetica, mi fece vedere dalla finestra del suo ufficio una macchinina, in lontananza, parcheggiata sotto un albero tra un palazzo uffici e l’altro. “Eccola, la vede? E’ il prototipo della Swatch Car. Sarà una vettura piccola, rivoluzionaria e spinta soltanto dal motore elettrico”. Gli chiesi di andarla a sbirciare da vicino e lui, mi fece “no, no”, con la testa e con il braccio destro, al cui polso stavano un paio di Swatch ...