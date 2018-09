Smart forease | un regalo unico per festeggiare un compleanno speciale FOTO

sportfair

: Smart, il regalo per i suoi primi 20 anni è la forease - omniauto : Smart, il regalo per i suoi primi 20 anni è la forease - quattroruote : La #Smart celebra i suoi primi 20 anni con la #Forease, #concept di roadster elettrica che sarà al Salone di Parigi… -

(Di venerdì 28 settembre 2018)festeggia il suo 20°al Salone dell’Auto di Parigi (dal 4 al 14 ottobre) presentando una show car che reinterpreta il piacere della guida urbana con una sferzata di freschezza.è un’auto dal carattere estroverso, una soluzione semplice per la mobilità urbana. Una citycar per viaggiare open-air e senza stress nel caos metropolitano, grazie anche alla trazione 100% elettrica. La configurazione aperta e lo stile minimalista disono un omaggio ai rivoluzionari studi“crossblade” (2001) e “forspeed” (2011).si concentra sull’essenziale, su ciò che serve per vivere a fondo la guida in città. La sua maneggevolezza e la naturalezza con cui si apre all’ambiente hanno un effetto liberatorio e rivitalizzante sui passeggeri. La sicurezza è garantita dalle due cupole posizionate dietro i sedili. Le ...