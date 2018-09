Smart - Con la EQ fortwo alla Green Power Run

iPhone XS Max da 13mila euro - Smartphone con 150 grammi d’oro : Ecco lo smartphone per magnati russi e sceicchi, da ostentare semmai al Billionaire. È l’iPhone XS Max, uno dei nuovi smartphone Apple, realizzato con una scocca in vero oro. È è stato realizzato da Caviar, azienda specializzata nella creazione di prodotti per regali di lusso. Si tratta ovviamente di un’edizione limitata, e per acquistarla sono necessari 15.300 dollari, ovvero oltre 13.000 euro al cambio attuale. Si chiama iPhone XS ...

Notte Europea dei Ricercatori 2018 - dalla guida di un rover con lo Smartphone alla discoteca delle molecole : tutti gli eventi : Per chi ha sempre sognato di poter parlare con un astronauta, interrogare un professore o assistere a un esperimento è l’occasione giusta. I Ricercatori escono dai laboratori per aprirli al pubblico. Torna la Notte Europea dei Ricercatori, la più importante manifestazione Europea di comunicazione scientifica, promossa dall’Unione Europea, che da 13 anni porta la scienza tra i cittadini di tutte le età. L’appuntamento è per il 28 settembre, ...

C’ un video dello Smartphone Lenovo con lo schermo pieghevole : (Foto: Weibo) È dal 2016 che sappiamo che anche Lenovo, come del resto numerosi altri grandi nomi dell’hi tech, sta lavorando su dispositivi dal display pieghevole. Allora la casa cinese mostrò al pubblico di una sua conferenza un tablet e una specie di bracciale con display da arrotolare al polso, e prossimamente quest’ultimo potrebbe effettivamente vedere la luce. L’ipotesi nasce da uno scambio nato sulla piattaforma di ...

Abbattuto il muro ARCore con Smartphone Honor - LG ed ASUS dal 28 settembre compatibili : Trapelano alcune novità a dir poco interessanti per chi si ritrova con determinati smartphone Honor, LG ed ASUS e che da un po' di tempo a questa parte erano curiosi di imbattersi in un progetto come ARCore. Per chi non lo sapesse, si tratta della piattaforma di Google dedicata alla realtà aumentata, tramite la quale potremo ad esempio ottenere un nuovo tipo di supporto sul tracciamento del movimento (si utilizza la fotocamera in modo da fissare ...

ENEA : Smart City - Efficienza Energetica ed Economia Circolare - coinvolgimento è la parola d'ordine : Come si può trasformare una città in una Smart City? Come si passa dalla teoria ai fatti? Queste le domande poste dal Presidente di ENEA, Federico Testa, agli esperti intervenuti al Workshop tecnico

Smart Compose è il nuovo strumento per G Suite che vi consiglierà le frasi da digitare : Gmail, il servizio di posta elettronica sviluppato da Google, fa un passo in avanti e propone Smart Compose a un numero sempre maggiore di […] L'articolo Smart Compose è il nuovo strumento per G Suite che vi consiglierà le frasi da digitare proviene da TuttoAndroid.

iPhone XS Max è lo Smartphone con il miglior display secondo DisplayMate : E’ passato poco più di un mese da quando displayMate aveva assegnato al Samsung Galaxy Note 9 il titolo di smartphone con il miglior display in circolazione. Con l’arrivo dei nuovi iPhone, iPhone XS Max toglie la corona al suo rivale e segna un nuovo record. Per gli espertissimi di displayMate non c’è dubbio: iPhone XS Max batte tutta la concorrenza. displayMate è una famosissima piattaforma di analisi tecnica degli schermi di ...

Miglior Smartphone Android in arrivo con 10 GB di RAM? Strabiliante Oppo Find X : L'evoluzione mobile non si ferma mai e il Miglior smartphone Android è tale solo per poco tempo, fino al momento in cui un nuovo device più potente e accessoriato giunge sul mercato a fare la differenza. Il prossimo che si candida a tale ruolo potrebbe essere senz'altro un nuovo modello di Oppo Find X che avrebbe a bordo ben 10 GB di RAM. Come ci segnala anche Phone Arena, ha ottenuto la certificazione TENAA proprio una variante di Oppo Find ...

Oppo pronta a infrangere un altro record con Find X : il primo Smartphone con ben 10 GB di RAM! - foto - : A inizio anno era circolata in Rete la suggestione che Vivo potesse lanciare il primo smartphone al mondo con 10 GB di RAM entro la fine del 2018, ma poi non se n'è saputo più nulla. A giugno poi R oland Quandt ci ha fatto sapere che Asus aveva la stessa intenzione per il suo ROG Phone il telefono ...

Il gruppo Huawei guarda con interesse al mercato delle Smart home - a partire dalle Smart TV : A quanto pare OnePlus non è la sola ad aver puntato il settore, e secondo le ultime voci potrebbe essere seguita presto dal gruppo Huawei L'articolo Il gruppo Huawei guarda con interesse al mercato delle smart home, a partire dalle smart TV proviene da TuttoAndroid.

Samsung Experience 10 : il Launcher in APK per gli Smartphone Galaxy con Android Oreo : Disponibile il file APK del Launcher basato sull’interfaccia Samsung Experience 10 da provare in anteprima sul vostro smartphone Galaxy con almeno Android Oreo 8.0.I membri del forum XDA Developers dopo aver ottenuto una versione beta di Android Pie 9.0 per il Galaxy S9 Plus, sono riusciti da questa rom ad estrapolare un Launcher basato sull’interfaccia Samsung Experience 10.La Samsung Experience 10 sarà infatti la nuova interfaccia ...

Wind Smart Top 40 a 6 - 99€ con 1000 minuti e 40GB scade il 27 settembre : Wind Smart Top 40 è l’offerta dedicata ai clienti Tim, Tre, Vodafone, iliad e operatori virtuali, attivabile online al costo di 6,99€ con 1000 minuti di chiamate e 40GB a cui occorre aggiungere costo di attivazione e per la SIM. Wind Smart Top 40, tariffa anacronistica? L’operatore arancione sembra essere rimasto indietro, non solo con gli utenti a quanto pare, e propone una tariffa che in confronto alla concorrenza è anacronistica. ...