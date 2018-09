Simone Sabbioni oltre la malattia | “la colite ulcerosa non mi ferma! Andrò ai Mondiali”

Simone Sabbioni : “Io - malato di colite ulcerosa - ce l’ho fatta e parteciperò ai Mondiali in Cina a dicembre” : Faccia pulita come quella di migliaia di ragazzi della sua età, fisico da atleta e sorriso convincente. Simone Sabbioni, primatista nazionale sui 100 metri dorso in vasca lunga e primatista nelle tre specialità del dorso in vasca corta, parteciperà ai 14esimi Campionati Mondiali in vasca corta, in programma ad Hangzoun, Cina, dall’11 al 16 dicembre 2018. La sua presenza è ormai ufficiale: “Mi alleno mattina e pomeriggio tutti i ...

Simone Sabbioni delude ed è quinto come Thomas Ceccon nei 100 dorso : La medaglia d'oro è andata al favorito russo Kliment Kolesnikov, che ha chiuso con il crono di 52"53, nuovo record del mondo juniores. Una doppietta annunciata per la Russia, perchè al secondo posto ...

Nuoto - Europei 2018 : Simone Sabbioni delude ed è quinto come Thomas Ceccon nei 100 dorso : E’ una finale amara per Simone Sabbioni quella dei 100 dorso agli Europei di Nuoto a Glasgow. Un quinto posto che sicuramente delude le aspettative del nuotatore romagnolo, che non riesce a confermare la medaglia di bronzo conquistata nella scorsa edizione. Purtroppo il nativo di Rimini ha nuotato in 53”85, peggiorando il tempo di ieri ottenuto in semifinale e che gli avrebbe permesso di salire ampiamente sul podio. Simone ha pagato ...