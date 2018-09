Set Netflix a Taranto | rivolta negozianti

Taranto - Ryan Reynolds gira sul lungomare per Netflix ma sul Set esplode la rivolta dei commercianti : Violenta protesta con cassonetti incendiati contro la maxi produzione che comporta la chiusura al traffico: "Vogliamo essere rimborsati". La vicesindaca si scusa

Una bufala l’uscita de La Casa di Carta 3 su Netflix il 29 Settembre 2018 - dettagli su riprese e debutto della terza stagione : Nelle ultime settimane è diventata virale la bufala che vorrebbe l'uscita de La Casa di Carta 3 su Netflix il 29 settembre 2018, ma si tratta evidentemente di un'informazione infondata. A diffonderla è stata la circolazione sui social network di un finto poster della terza stagione della serie spagnola rivelazione dello scorso anno, una locandina secondo la quale i nuovi episodi inediti sarebbero arrivati su Netflix entro la fine di questo ...

Tom Ellis di Lucifer fa impazzire i fan su Instagram con una foto dal Set della serie Netflix : Tom Ellis di Lucifer continua il suo allenamento fisico per la quarta stagione della serie tv. Il nuovo ciclo di episodi, previsto su Netflix il prossimo anno, vedrà il personaggio della DC/Vertigo alle prese con le conseguenze del grosso cliffhanger della terza stagione. Nel finale, Chloe scopriva il volto diabolico del suo partner, una rivelazione che sconvolgerà gli equilibri tra i due. La detective si chiederà infatti come poter gestire i ...

Cast e personaggi di Maniac - Emma Stone e Jonah Hill sbarcano su Netflix dal 21 Settembre : Il Cast e personaggi di Maniac arrivano su Netflix da oggi, 21 settembre. La miniserie visionaria di Cary Fukunaga (True Detective, L'alienista) racconta il viaggio nelle mente umana due protagonisti, Emma Stone e Jonah Hill. Due sconosciuti sono incuriositi da una misteriosa sperimentazione farmaceutica che, senza nessuna complicazione o effetto collaterale, è in grado di guarire tutte le loro malattie in modo permanente. Le cose però non ...

I grandi classici del passato in uscita su Netflix per Settembre 2018 : Il pianista Roman Pola"ski , Rosemary's baby, Carnage, L'inquilino del terzo piano , ha senza dubbio stupito il mondo con Il pianista , 2002, , Palma d'Oro a Cannes; film che è valso al suo ...

Cast e personaggi di BoJack Horseman 5 - gli animali antropomorfi tornano su Netflix dal 14 Settembre : Il Cast e personaggi di BoJack Horseman 5 debuttano su Netflix dal 14 settembre. L'irriverente serie animata, creata da Raphael Bob-Waksberg e disegnata dalla fumettista Lisa Hanawalt, è ambientata in una realtà alternativa in cui gli uomini convivono con animali antropomorfi. La serie ha debuttato nel 2015 ed è stata elogiata dalla critica, che l'ha definita un'intelligente parodia provocatoria sull'ipocrisia e la stupidità dello star system ...

Lucifer 2 su Infinity dal 13 Settembre - e su Netflix? Tutta la programmazione italiana : In attesa della quarta stagione, arriva Lucifer 2 su Infinity. A grande richiesta, il servizio on demand ha avvisato i suoi utenti che pubblicherà il secondo ciclo di episodi a partire dal 13 settembre, per un binge watching assicurato. E su Netflix? Al momento il colosso di streaming ha reso disponibile solo la prima stagione di Lucifer e, almeno per il mese di settembre, non è prevista la pubblicazione della seconda. La serie, inoltre, è ...

Il Set di Lucifer 4 chiude a dicembre - la quarta stagione su Netflix all’inizio del 2019? : Le riprese di Lucifer 4 sono iniziate ad agosto e il set dovrebbe chiudere a dicembre. I fan non vedono l'ora che la serie torni in onda e hanno già ipotizzato quando potrebbe debuttare su Netflix. Ci ha pensato un utente su Reddit che è riuscito a leakare le date di alcune produzioni televisive. Dal file si legge che le riprese della serie DC/Vertigo si concluderanno il 5 dicembre. I dieci episodi che compongono la quarta stagione dovrebbero ...

Cast e personaggi di Iron Fist 2 - su Netflix dal 7 Settembre : Finn Jones è ancora Danny Rand : Il Cast e personaggi di Iron Fist 2 debuttano oggi, 7 settembre, su Netflix. La seconda stagione di Pugno d'Acciaio non deve assolutamente deludere le aspettative del pubblico. Infatti, dopo una deludente partenza, complice uno showrunner che non è stato in grado di captare le abilità del personaggio Marvel, Iron Fist 2 parte con un cambio al timone della serie che promette di riportare il supereroe ai suoi albori. Nei dieci episodi ...

Netflix - tutte le serie e le novità di Settembre : Ecco tutte le serie tv e le novità in arrivo su Netflix per il mese di Settembre 2018: da “Iron Fist”, “Maniac” e “Ingovernabile” Grandi novità in arrivo su Netflix per il mese di Settembre. Dopo le vacanze estive la piattaforma online di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento ha in programma un calendario di serie tv e film davvero imperdibili. Siete pronti a scoprire tutti i titoli ...

Le novità di Settembre 2018 su Netflix - da Teen Wolf 6 a Maniac e Brooklyn Nine-Nine 4 : Sono tante le novità di settembre 2018 su Netflix. Dalle serie televisive più attese ai film classici, la piattaforma in autunno offrirà un ampio catalogo di prodotti da guardare. Ecco tutta la programmazione. Si inizia il 1° settembre con la sesta stagione di Teen Wolf, il film d'animazione Pets - Vita da animali e il classico Eva contro Eva con Bette Davis e Anne Baxter. Venerdì 7 settembre arrivano le seconde stagioni della dramedy ...

Netflix - ecco i film che spariranno a Settembre : settembre è sempre un mese ricchissimo per il catalogo di Netflix, che a questo giro vede il ritorno di serie di punta come Bojack Horseman e il debutto di novità interessanti come la miniserie Maniac, con Emma Stone e Jonah Hill diretti da Cary Fukunaga (True Detective). Anche per quanto riguarda i film non ci sarà da annoiarsi, tra i numerosi originali Netflix (in mezzo ai quali spicca Sulla mia pelle, racconto degli ultimi giorni di vita di ...