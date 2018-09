Serie A Spal | Kurtic operato al gomito

Serie A/ Di imprevedibilità - equilibri e fortuna : Spalletti - e se cambiassi modulo? : Serie A, 6^ giornata: il punto di ALFREDO MARIOTTI sul turno di Serie A, che si è giocato in infrasettimanale. I temi principali delle varie partite, con l'Inter che batte la Fiorentina(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Serie A - Spal-Sassuolo 0-2 : il tabellino : Spal-Sassuolo 0-2, primo tempo 0-0, MARCATORI Adjapong al 14', Matri al 45' s.t. SPAL, 3-5-2, Gomis; Simic, Vicari, dal 37' s.t. Paloschi,, Felipe; Lazzari, Kurtic, dal 23' s.t. Valoti,, Valdifiori, ...

Serie A : Spal-Sassuolo 0-2 : ANSA, - ROMA, 27 SET - Sassuolo batte Spal 2-0, 0-0, nel posticipo della 6/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato a Ferrara. Le reti del successo per la squadra allenata da De Zerbi ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Sassuolo 0-2 - Adjapong e Matri espugnano il “Paolo Mazza” e i neroverdi volano al terzo posto in classifica : Il Sassuolo non si ferma più e fa propria anche la sfida del “Paolo Mazza” di Ferrara, piegando la SPAL 2-0 e conquistando la terza piazza nella classifica generale della Serie A 2018-2019. Nel match valido per la sesta giornata i neroverdi si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Claude Adjapong e di Alessandro Matri nella ripresa che hanno permesso alla formazione di Roberto De Zerbi di espugnare il terreno di gioco ferrarese e ...

Posticipo Serie A : Spal-Sassuolo 0-2 : Sassuolo batte Spal 2-0 (0-0) nel Posticipo della 6/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato a Ferrara. Prosegue la corsa del Sassuolo che passa 2-0 in casa della Spal ed è terzo. Il primo lampo è della Spal al 18': angolo di Valdifiori,deviazione di Missiroli, Felipe spara a botta sicura, Consigli c'è.Reazione Sassuolo: ci provano Boga (Gomis para al 31') e Babacar (a lato al 33').Al 51' estensi pericolosi: tiro di ...

DIRETTA / Spal Sassuolo (risultato finale 0-2) : Adjapong-Matri - i neroverdi sono terzi in Serie A! : DIRETTA Spal Sassuolo, risultato finale 0-2: i gol di Adjapong e Matri permettono ai neroverdi di battere gli estensi al Mazza e salire al terzo posto nella classifica della Serie A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:41:00 GMT)

Spal-Sassuolo 0-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Spal-Sassuolo, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - Spal-Sassuolo 0-0 LIVE : partiti! : Il primo dei posticipi dell’infrasettimanale vedrà scendere in campo Spal e Sassuolo, due delle squadre più in salute della Serie A. I padroni di casa provano a ripartire dopo il ko di Firenze, mentre i neroverdi cercano la seconda vittoria di fila dopo il successo con l’Empoli. De Zerbi cambia uomini e modulo per la trasferta ferrarese: nel 3-4-2-1, le novità sono Adjapong al posto di Lirola, il ritorno di capitan Magnanelli e ...

Spal-Sassuolo : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Spal-Sassuolo, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Spal - Semplici : «Il Sassuolo ha un organico importante» : FERRARA - Leonardo Semplici ha parlato della prossima sfida con il Sassuolo , domani alle 19, in conferenza stampa: "Abbiamo fatto quattro partite nella maniera giusta, da squadra aggressiva e ...

Zenga : 'Sarei rimasto a Crotone. Non dico no a priori alla Serie B. L'Inter? Ha Spalletti che è molto bravo' : Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport l'ex bandiera dell'Inter e oggi allenatore, Walter Zenga ha parlato del suo futuro: 'Con l'Inter ho un rapporto viscerale. Sono stato in Curva, ho fatto le giovanili, ci sono stato 22 anni. ...

Video/ Fiorentina Spal (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Fiorentina Spal (3-0): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 5^ giornata. Le immagini salienti della partita al Franchi (22 settembre)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:24:00 GMT)

Serie B - record da A sugli spalti : La Serie B è molto affascinante con risultati a sorpresa che sono sempre dietro l'angolo. Dopo le vicende giudiziarie si torna a parlare di calcio. Una delle sorprese di giornata è stato il 4-0 del Benevento sulla Salernitana. Un risultato rotondo ed inaspettato in queste proporzioni. La diretta del match La Salernitana inizia bene, tiene bene il campo. Ma il Benevento va subito vicino al gol. Al 30' sbuca la testa di capitan Maggio in mischia ...

Serie A - la moviola : la Var funziona a Genova - ma quel rosso a Spalletti... : Dopo le critiche delle ultime settimane, torna funzionare la Var in Serie A. Tanti episodi da analizzare alla moviola in questi tre anticipi della quinta giornata, a partire da Sampdoria-Inter, in cui ...