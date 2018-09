Serie A | Simone Inzaghi carica la Lazio

Ponte Morandi - anche Simone Inzaghi si unisce al coro : “la Serie A doveva fermarsi” : Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa anche del crollo del Ponte Morandi in quel di Genova, crollo che ha causato diverse vittime “Noi non avremmo avuto problemi nel fermarci, ma ci sono organi competenti a decidere. Sarebbe stato giusto rinviare la prima giornata per onorare la memoria delle vittime coinvolte dal crollo di Ponte Morandi a Genova, osserveremo un minuto di silenzio, ma non sarà sufficiente per quanto ...