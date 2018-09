Serie A Bologna | differenziato per Poli e Palacio

Serie A Bologna subito in campo - Palacio lavora a parte : Bologna - Si torna al lavoro: il Bologna , rientrato in mattinata da Torino, è scesa immediatamente in campo in vista del prossimo impegno di campionato, contro l' Udinese . I titolari dell'Allianz ...

Serie A - Juventus-Bologna in streaming su Dazn : le probabili formazioni : Questa sera si gioca Juventus-Bologna, una sfida valida per la sesta giornata [VIDEO] di Serie A. A distanza di tre giorni dall'ultima partita di campionato, le due squadre dovranno fare i conti con numerose assenze. È possibile che ci possa essere anche del turnover in casa bianconera in vista della prossima gara contro il Napoli. La partita non sara' trasmessa sui canali della Sky ma solamente su Dazn a partire dalle ore ...

Video/ Juventus-Bologna - 2-0 - gol e highlights della partita - Serie A 6giornata - : Video Juventus-Bologna , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita della rinascita di Paulo Dybala, in rete anche Matuidi.

Serie A - Juventus-Bologna 2-0 : bianconeri a punteggio pieno : Dybala e Matuidi stendono gli emiliani nel primo tempo: Allegri sale a 18 punti, il Napoli è sempre a -3

Pagelle/ Juventus-Bologna (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata) : Le Pagelle di Juventus Bologna (2-0): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium ed è stata valida per la sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 23:21:00 GMT)

Juventus-Bologna 2-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Juventus-Bologna, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Juventus-Bologna - Serie A in DIRETTA : 0-0 - la Vecchia Signora per allungare sulle inseguitrici : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Bologna, match valevole per il sesto turno del campionato di Serie A 2018-19. All’Allianz Stadium si affrontano la prima e la diciottesima della classifica dopo le prime cinque giornate. Sono settantuno i precedenti giocati a Torino tra le due squadre: in tali occasioni, per 41 volte la formazione bianconera ha prevalso, mentre 25 sono stati i pareggi e 5 le vittorie del Bologna. Per ...

Serie A - dove vedere Juventus-Bologna in Tv e in streaming : La Juventus vuole proseguire la sua marcia in campionato a punteggio pieno: all'Allianz Stadium arriva il Bologna L'articolo Serie A, dove vedere Juventus-Bologna in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili formazioni/ Juventus Bologna : quote e le ultime novità live (Serie A 6^ giornata) : Probabili formazioni Juventus-Bologna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi oggi in campo a Torino per la 6^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 07:18:00 GMT)

Serie A - Juventus : Allegri in conferenza non esclude un paio di clamorose sorprese per la gara contro il Bologna : La Juventus domani sarà impegnata nel match casalingo contro il Bologna, gara che oggi Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza. Oltre ai temi Ronaldo e Dybala, il tecnico bianconero ha annunciato che una parte della formazione è ancora da definire e non ha escluso sorprese: “Domani Chiellini riposa, mentre ho dubbi su Alex Sandro. Se gioca, potrei mettere Cancelo a destra, a meno che non decida di far fare il terzino a ...