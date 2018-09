Scossa di terremoto magnitudo 6 1 in Indonesia

Terremoto nella zona di Reggio Calabria : Scossa di magnitudo 4.2 : Segui su affaritaliani.it

Calabria - terremoto nella zona di Reggio : Scossa di 4 - 2 - nessun danno : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2, con una profondità di 11 chilometri, è stata avvertita intorno alle 7,24 in Calabria e in particolare, come segnala l'Istituto Nazionale di Geofisica e ...

Terremoto. Epicentro tra Palmi - Bagnara - Seminara e Scilla. Scossa anche a Milo : Tanto spavento ma nessun danno dalla Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata venerdì mattina in Calabria, in un’area compresa tra

Terremoto Calabria e Sicilia oggi : Scossa avvertita fino a Cosenza e Catania - MAPPA : Paura al sud Italia, scossa avvertita chiaramente tra Sicilia e Calabria. Ecco la shakemap dell'INGV. Vi abbiamo informato in questo articolo della scossa di Terremoto piuttosto intensa, ma non...

Terremoto in Italia : forte Scossa. Paura e gente in strada : Terremoto in Calabria. A quanto segnala l’Ingv, alle 07:24 nella costa calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria), si è registrata una scossa di magnitudo 4.2. “La scossa si è avvertita parecchio. Siamo in contatto con la protezione civile regionale e abbiamo allertato il centro operativo. Squadre sono uscite a perlustrare la zona e a fare verifiche”, ha detto all’Adnkronos Soccorsa Bruno, ...

Terremoto - forte Scossa 4.2 a Reggio Calabria : avvertita anche a Messina : forte scossa di Terremoto registrata nella zona di Reggio Calabria il 28 settembre 2018.Secondo i dati rivisti dall'Ingv la scossa registrata alle 07:24 nella costa calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria), con coordinate geografiche (lat, lon) 38.38, 15.73 ad una profondità di 11 km, è di magnitudo 4.2. La scossa è stata avvertita anche in Sicilia, in particolare a Messina.

Terremoto - Scossa di 4 - 2 in Calabria : La scossa è stata registrata alle 7,24 in un'area compresa tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria

Etna - Catania : Scossa di terremoto con boati avvertita tra Giarre - Milo - Mascali - Zafferana - dati INGV : scossa di terremoto avvertita in mattinata nel catanese, epicentro alle pendici dell'Etna. dati INGV. Mattinata movimentata all'estremo sud : dopo la scossa intensa registrata a largo della Calabria...

Reggio Calabria - terremoto di magnitudo 4.2 tra Catanzaro - Vibo e Reggio. Scossa anche a Catania : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4,2 è stata registrata questa mattina nel sud della Calabria, in un’area compresa tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Lo riferisce l’Ingv in un tweet, spiegando che il sisma è avvenuto alle 7,24, a una profondità di 11 chilometri. E una Scossa di magnitudo 2.8, con una profondità di 6 chilometri, è stata avvertita intorno alle 7.47 nel Catanese e, in particolare, segnala l’Istituto Nazionale di ...

Forte Scossa di terremoto avvertita in Calabria : ecco l’analisi INGV - “evento localizzato in un’area a pericolosità molto alta” : Questa mattina, alle ore 7:24 italiane del 28 settembre 2018, è stato localizzato un terremoto di magnitudo ML 4.2, con epicentro a largo della costa calabra sud occidentale e risentito nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Messina, ad una profondità di 11 km. Nella tabella qui sotto i comuni entro i 20 km dall’epicentro del terremoto. L’evento è stato localizzato in un’area a pericolosità molto alta così come mostrato ...

Scossa di terremoto di magnitudo 4 - 2 nella zona di Reggio Calabria : In un’area compresa tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Lo riferisce l’Ingv in un tweet, spiegando che il sisma è avvenuto alle 7,24, a una profondità di 11 chilometri

Terremoto - Scossa di magnitudo 4.2 in Calabria : Trema la costa calabra sud occidentale, compresa tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Vicesindaco di Palmi: ""La...

Terremoto in Calabria - Scossa di magnitudo 4.2 lungo la costa : Una forte scossa di Terremoto ha colpito nella mattinata di venerdì la costa della Calabria sud occidentale ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nella...Continua a leggere

Forte Scossa di terremoto in Calabria : a Palmi “si è sentita parecchio - nessun danno a persone o cose” : La Sala Sismica dell’INGV di Roma ha registrato una scossa di terremoto magnitudo 4.2 nel Mar Tirreno al largo della Calabria sud occidentale (di fronte le località di Bagnara Calabra, Palmi e Gioia Tauro). Il terremoto è avvenuto alle 07:24, ad una profondità di 11 km. “La scossa si è avvertita parecchio. Siamo in contatto con la protezione civile regionale e abbiamo allertato il centro operativo. Squadre sono uscite a perlustrare ...