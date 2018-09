Scoperto primo caso di malattia dei topi su uomo Cosa si rischia con Epatite E

caffeinamagazine

(Di venerdì 28 settembre 2018) Undi Hong Kong ha sviluppato ilumano al mondo della versione del virus dell’E tipica dei, secondo quanto emerso da una ricerca di una delle principali università della città. Di norma, l’E è unaepatica causata dall’HEV, piccolo RNA virus non capsulato che – similmente all’agente eziologico dell’A – si trasmette per via oro-fecale, quindi attraverso il consumo di acqua ed alimenti contaminati da feci infette. L’E è fortunatamente rara in Italia, come del resto negli altri paesi industrializzati, mentre è spesso presente in forma epidemica o sporadica nelle regioni in via di sviluppo, dove sovraffollamento e condizioni igieniche precarie costituiscono terreno fertile per la sua diffusione. Dopo il contagio il periodo di incubazione varia da due a nove settimane; in media dura circa ...