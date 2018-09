Scontro auto moto a Cantù | ferito motociclista

Scontro fra auto e furgone tra Cropani e Sersale - ferita 17enne : Catanzaro - Una Citroen e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla SS180 tra i comuni di Cropani Superiore e Sersale in provincia di Catanzaro. A bordo dell'auto si trovato ...

Crollo ponte Morandi : Scontro Mit-Autostrade : Sulle reponsabilità del Crollo continua lo scontro : Secondo la commissione ministeriale, la concessionaria sapeva del degrado ma ha speso poco -

Scontro fra due auto sulla provinciale : cinque persone in ospedale : FASANO - Un violento impatto fra due auto si è verificato intorno alle ore 23,45 di ieri , lunedì 24 settembre, sulla strada provinciale che collega Fasano a Savelletri, dove un'Audi A3 con tre ...

Violento Scontro tra camion e tre auto : un morto e diversi feriti : L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 24 settembre lungo la strada statale 318 "di Valfabbrica" in provincia di...

Fiamme dopo Scontro a Dronero - ferito in auto cappottata a Bra : Due incidenti nella notte tra sabato e domenica 23 settembre a Dronero e Bra. Il primo incidente alle 2 a Dronero nella zona industriale dove un'auto si è incendiata dopo uno scontro. Fortunatamente ...

Incidente a Lesmo - anziano ha un malore in auto e si Scontro con un'altra vettura : Incidente a Lesmo in Via Monti: intorno alle 15.55 un uomo di circa ottant'anni residente a Lesmo ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto vecchio modelli. Ed è andato a sbattere contro una ...

Scontro tra due auto - feriti un 52enne e un 21enne : Due auto si sono scontrate nella strada provinciale 28 tra Foiano della Chiana e Cortona all'altezza del Lago di Venere. L'incidente è avvenuto alle 13:20. Due le persone che sono rimaste ferite. Si ...

BORDIGHERA - AUTO CONTRO BUS : 2 MORTI/ Ultime notizie - un sorpasso azzardato poi lo Scontro : BORDIGHERA, AUTO CONTRO bus: 2 MORTI e molti feriti. Ultime notizie, terribile incidente ad Imperia questa mattina attorno all'ora di pranzo: una Fiat Punto CONTRO un AUTObus(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:58:00 GMT)

Scontro auto moto a Finale : un ferito : Finale Ligure. Scontro auto " moto questo pomeriggio in via Flaminio Drione a Finale. Ad avere la peggio è stato il centauro. Soccorso dalla croce bianca di Finale è stato trasportato al Santa Corona ...

Milano - Scontro moto-auto : morti 2 ragazzi/ Ultime notizie - notte di sangue nel capoluogo lombardo : Milano, scontro moto-auto nella notte: morti due giovani. Ultime notizie, grave il conducente della Smart, un uomo di 58 anni. I ragazzi che hanno perso la vita avevano 23 e 29 anni(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:51:00 GMT)

Milano - tragico Scontro nella notte : moto contro auto - morti due giovani : L'incidente attorno alle 3 in zona piazza Tripoli: morti un ragazzo di 29 anni e una giovane di 23. Ferito in modo grave anche il conducente dell'auto

Scontro tra auto e scuolabus in via dei Frati - specchietto rotto : Scontro tra un suv e uno scuolabus su via Beato Padre Pio a Nettuno, oggi all'ora di pranzo. Danni limitati, fortunatamente, per entrambi i mezzi che hanno rotto un cristallo e lo specchietto ...

Benevento - Sandra Lonardo coinvolta in Scontro tra auto/ Ultime notizie - contusioni per la moglie di Mastella : Benevento, Sandra Lonardo coinvolta in scontro tra 3 auto. Ultime notizie, incidente a Fondovalle Sabato: contusioni per la moglie di Clemente Mastella.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:28:00 GMT)

Stelle della Via Lattea agitate da un autoScontro cosmico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve