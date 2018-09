Save Me | la nuova produzione originale Sky da stasera su Sky Atlantic

digital-news

(Di venerdì 28 settembre 2018) Nelson Nelly Rowe, disoccupato squattrinato di mezza età, si arrangia come può, un "lavoretto" dietro l'altro. Le sue giornate sono scandite dalle pinte di birra in cui affoga tutta la sua insoddisfazione. Vedrà la sua vita messa sottosopra quando Jody, la figlia tredicenne che quasi non sapeva di avere, sparisce all'improvviso. Forse è stata rapita, lui è il principale indiziato. Nelly si professa innocente, ma la polizia è in possesso di prove che attestano che le ultime tre chiamate di Jody sono state indirizzate proprio al ...