Sassuolo | Boateng | ' Non ero morto In futuro voglio dedicarmi ai giovani'

Serie A Sassuolo - per Boateng seduta differenziata : Sassuolo - Pomeriggio di allenamento per il Sassuolo , in vista del prossimo match di campionato. Il programma di oggi ha previsto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche e ...

Serie A - Sassuolo-Empoli 3-1 : in gol Caputo - Boateng - Ferrari e Di Francesco : Sassuolo nel segno del numero 3: il terzo gol di Boateng in questo campionato regala il terzo successo casalingo ai neroverdi che superano l'Empoli con il punteggio di 3-1. E pensare che gli ospiti ...

Gol Caputo e Boateng : Sassuolo-Empoli è già 1-1 dopo neanche un quarto d’ora [VIDEO] : Al “Mapei Stadium”, Sassuolo ed Empoli si stanno sfidando a viso aperto evidenziando le loro potenzialità offensive e al tempo stesso i limiti dei rispettivi reparti difensivi. Subito in gol gli ospiti con Francesco Caputo, bomber della promozione in Serie A, pochi minuti dopo arriva il pari dei neroverdi con Boateng, abile a sfruttare una buona giocata con annesso assist di Di Francesco. #SassuoloEmpoli ...

Diretta/ Sassuolo-Empoli (risultato live 1-1) streaming video e tv : Boateng pareggia i conti! : Diretta Sassuolo Empoli, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mapei Stadium, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 20:53:00 GMT)

Serie A : Sassuolo-Empoli 1-1 LIVE - pareggio di Boateng! : Sassuolo-Empoli apre la quinta giornata di Serie A. Gli ospiti hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, nonostante il bel gioco espresso. I neroverdi, tra le sorprese più liete di questo primo scorcio di campionato, presentano due sorprese in formazione: Sensi al posto di Bourabia e Di Francesco, che vince il ballottaggio con Babacar. Sassuolo-Empoli 0-1 LIVE (Caputo 1′, Boateng 13′) Sassuolo (4-3-3): Consigli; ...

Sassuolo - Carnevali : 'Con Boateng grande feeling. Su Melissa Satta e Federica Nargi...' : Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo, parla a RMC Sport di Boateng , nuovo acquisto neroverde, subito decisivo: 'Con Boateng ci siamo subito piaciuti, avevamo la stessa volontà e lui ha voluto sposare con entusiasmo il nostro progetto. È un campione ...

Sassuolo - Boateng : 'Sono tornato in Italia per la famiglia e… la pasta' : Due gol nelle prime tre partite di campionato, prestazioni più che convincenti e un ruolo da leader riconosciuto. Per Kevin-Prince Boateng è iniziata una nuova vita con il Sassuolo. Protagonista ...

Sassuolo - Boateng : “Sogno un futuro da attore” : Tornato in Italia per vestire la maglia del Sassuolo, Kevin-Prince Boateng si sente a tutti gli effetti un calciatore ma non nasconde di aver già pensato a cosa fare “da grande”. E a intrigare il centrocampista ghanese c’è il cinema e un futuro da attore, “magari qualcosa alla Denzel Washington”, confessa in un’intervista alla “Bild”. Ma il cinema per adesso può aspettare anche perche’ ...

Sassuolo - Boateng : «Quando lascerò il calcio vorrei fare l'attore» : Sassuolo - Cosa farà Kevin-Prince Boateng quando appenderà al chiodo le scarpe da calcio? Il ghanese, tornato in Italia al Sassuolo dopo la prima esperienza con il Milan. Boateng è a tutti gli effetti ...

Sassuolo - Boateng dimentica il passato : “Prima indisciplinato - a Francoforte la svolta” : Dopo cinque anni passati perlopiù in Germania con una parentesi di un anno in Spagna, Kevin Prince Boateng si è lasciato tentare dal progetto Sassuolo e dalla maggiore vicinanza a Milano, città dove vive la sua famiglia, ed è tornato in Italia. In ogni caso, il ritorno in Italia è stato dettato anche da altri fattori come il cibo e in particolar modo la pasta: “Qui c’è la pasta. Una pasta molto, molto buona. Recentemente sono andato in un ...

Sassuolo - Boateng : 'Non sono qui per la salvezza. Da giovane ho sbagliato - ma ora...' - : Ma siamo una squadra di giovani che hanno la possibilità di affrontare i giocatori più forti del mondo in uno degli stadi più importanti d'Europa: cosa vuoi di più?'.

Sassuolo - Carnevali : 'Noi l'anti-Juve? Non scherziamo. Boateng un campione' : Noi abbiamo sempre avuto questa politica dei giovani, ma negli anni precedenti ci è stata data scarsa attenzione, giocatori come Acerbi avrebbero meritato la Nazionale ma non sono quasi mai stati ...

Sassuolo - Squinzi : 'Boateng un fenomeno. Vittoria sull'Inter? A Spalletti dico che...' : Giorgio Squinzi , patron del Sassuolo , parla a la Gazzetta dello Sport : 'La Vittoria con l'Inter? Spalletti mi aveva detto che non avrei trovato spazio per un'altra targa. Come no. Sassuolo secondo per errore? Nessun errore, siamo noi l'anti Juve . Scherzo ...

Sassuolo - Squinzi : “De Zerbi come Di Francesco - Boateng leader” : Il nuovo Sassuolo di Roberto De Zerbi è indubbiamente la squadra più intrigante dell’avvio di campionato. Un attacco prolifico e un atteggiamento che a molti ricorda quello dei neroverdi di Di Francesco, capaci di arrampicarsi addirittura in Europa League. Interrogato dalla Gazzetta sulla sua creatura e sui progetti futuri, il patron Squinzi ha rivelato di essere rimasto sorpreso da Boateng e di gradire il calcio propositivo del ...