Sarri | ' Il Napoli conosce il Liverpool | non serve una spia'

Il Napoli - dai soliti noti di Sarri agli ignoti ritrovati di Ancelotti : UDINESE-LAZIO , mercoledì ore 19, arbitro Maresca di Napoli, In teoria, dovrebbe essere una partita divertente. Si affrontano due delle squadre più in forma, e non soltanto per le vittorie dell'ultima ...

Napoli - con Ancelotti il miglior Insigne di sempre : ecco la punta 'scaccia Sarri' : Grandi apprezzamenti sono arrivati da tutto il mondo del calcio, con Claudio Ranieri che ha applaudito a scena aperta: 'Con Insigne spostato da esterno d'attacco a seconda punta mi sembra di rivedere ...

Napoli - la metamorfosi è stata avviata : il Sarrismo lascia spazio al 4-4-2 ancelottiano : L’inizio preoccupante con 6 gol subiti in tre partite, seppur con due vittorie all’attivo, poi le difficoltà in fase offensiva e il pareggio in Champions League contro la Stella Rossa, la squadra più debole del girone: il Napoli di Carlo Ancelotti sembrava aver smarrito la strada che negli ultimi anni ha fatto crescere gli azzurri collocandoli stabilmente nella massima competizione europea. Troppo forte l’attaccamento al ...

De Laurentiis : 'Napoli più forte dello scorso anno. Sarri giocava a memoria' : Sono le parole di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria del Napoli sul Toro, match della quinta giornata di Serie A. ' Il modo di giocare di Carlo è esemplare, ...

Napoli - la frecciata di Maksimovic a Sarri : 'Ancelotti usa più giocatori' : 'Con Ancelotti abbiamo fatto un buon lavoro. Non si può vedere tutto in due mesi però stiamo cominciando piano piano a mettere le cose a posto'. Così il difensore...

Napoli - frecciate in direzione Sarri dai suoi ex calciatori : “adesso non giocano sempre gli stessi” : Maurizio Sarri preso di mira da alcuni suoi ex calciatori che in questa prima fase della stagione stanno trovando più spazio al Napoli “Con Ancelotti non giocano sempre gli stessi undici dall’inizio. Siamo tutti contenti dell’allenatore e lo ringrazio per l’opportunità: lui è contento del mio lavoro e mi ha detto che se continuerò così avrò una chance per essere titolare“. Maksimovic non le manda a dire al suo ...

Fortunato Cerlino : 'Napoli - spiace per Sarri ma Ancelotti è il top' : ROMA - ' Ero molto legato a Sarri e sinceramente mi è dispiaciuto vederlo andare via così. Ancelotti sta facendo un buon lavoro ed ho apprezzato molto il fatto che sia arrivato senza la presunzione di ...

Ancelotti arringa il suo Napoli : “cancelliamo la brutta prova di Genova” - poi l’analisi del Sarrismo : Carletto Ancelotti ha voglia di voltare pagina dopo la prestazione non all’altezza della terza giornata di campionato a Marassi con la Sampdoria “La Fiorentina ha fatto bene in queste due partite, ha giocatori bravi e pericolosi. Dobbiamo concentrarci su quello che vogliamo fare noi come sempre, rispettando l’avversario per l’organizzazione che ha. Dobbiamo far bene per la nostra autostima che s’è abbassata un ...

Napoli - Allan : "Con la Samp senza cattiveria. Ancelotti? Diverso da Sarri" : Allan ha quattro ruote motrici, forse per questo il Napoli lo ha scelto quale testimonial dello sponsor Hankook, marchio coreano di pneumatici. Il brasiliano tira dritto, anche se si volta indietro ...

Sacchi : 'Sarri a Napoli da 0 a 100 ha fatto 99 : solo Ancelotti può non farlo rimpiangere' - : Intervenuto a margine della presentazione del 'Festival dello Sport' che si terrà a Trento tra il 4 e l'11 ottobre, Sacchi ha risposto alle domande su tre degli allenatori ai primi posti della sua '...

De Laurentiis - "Porto il Napoli a giocare a Bari in Champions"/ "Insigne via per 200 milioni. Su Sarri..." : De Laurentiis, "Porto il Napoli a giocare a Bari in Champions". Ultime notizie, il presidente partenopeo rivela: "Insigne via per 200 milioni. Su Sarri..."(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:59:00 GMT)

Napoli : scelto da Sarri - Verdi fatica con Ancelotti : Ora però, come scrive la Gazzetta dello Sport , va inserito in un contesto e in un calcio nuovo e diverso da quello che, ad esempio, praticava la squadra di Sarri , che di Verdi è stato mentore ad ...

Napoli - Sarri contro De Laurentiis / "Al Chelsea sono felice ma con gli azzurri..." : Napoli, Sarri attacca De Laurentiis: “Ho appreso di Ancelotti alla tv, Higuain via per colpa del Presidente”. L'intervista del tecnico del Chelsea ai microfoni de Il Mattino(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:27:00 GMT)