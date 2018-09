Sara Ventura e Sarah Balivo a Pechino Express 2018 Le sorelle di Caterina e Simona in

Pechino Express 2018 : arrivano Sarah Balivo e Sara Ventura : A Pechino Express 2018 arrivano due “sorelle di”. La terza puntata dello show di Rai 2 vedrà l’ingresso di una nuova coppia formata da Sarah Balivo e Sara Ventura, rispettivamente sorelle minori delle più famose Caterina e Simona.-- A dare l’annuncio ci ha pensato Costantino Della Gherardesca nel finale della seconda tappa, mostrando ai viaggiatori gli zaini delle nuove concorrenti; dentro c’erano nove t-shirt con sopra stampate ...

Diego Ventura di Non dirlo al mio capo - l’attore Iago Garcia : “Sarà un casino” : Non dirlo al mio capo 2, Iago Garcia è l’attore di Diego Ventura: le anticipazioni Iago Garcia è tornato in tv. Dopo Il Segreto (era Olmo Mesia), Una Vita (era Don Justo Nunez) e la vittoria a Ballando con le Stelle nel 2016, in coppia con Samantha Togni, l’attore spagnolo è ora protagonista di Non […] L'articolo Diego Ventura di Non dirlo al mio capo, l’attore Iago Garcia: “Sarà un casino” proviene da Gossip ...

Maradona - altro giro e altra avventura. Sarà allenatore in Messico : El Pibe de Oro lascia dopo due mesi la Dinamo Brest e viene annunciato come nuovo tecnico dal Dorados, squadra di seconda serie messicana nella quale chiuse la propria carriera Guardiola

Vuelta a España - Fabio Aru vuole vincere! Il Cavaliere dei Quattro Mori per l’impresa : “Sarà una grande avventura - ci proverò fino alla fine” : Fabio Aru vuole essere grande protagonista alla Vuelta di Spagna 2018 che scatterà domani da Malaga con una cronometro di 8 chilometri. Si incomincia con una prova contro il tempo su un percorso totalmente pianeggiante e cittadino ma allo stesso tempo relativamente corto, dunque il sardo non dovrebbe perdere troppo terreno nei confronti dei suoi grandi rivali per la classifica generale: le lotte contro le lancette (è prevista un’altra ...

Temptation Island Vip - al via a settembre l’edizione condotta da Simona Ventura : tra i tentatori ci sarà anche il figlio di Vasco Rossi : Si è conclusa la sesta stagione di Temptation Island, l’ultima puntata ha ottenuto ascolti record superando i quattro milioni e il 25% di share. Tra poco più di un mese il reality prodotto da Maria De Filippi riaprirà i battenti per la sua prima edizione vip condotta da Simona Ventura. A fine agosto prenderanno al via le riprese con non poche novità. L’ultima è stata svelata dal settimanale Chi che ha anticipato un succoso retroscena ...

Michelle Hunziker : "A settembre una nuova avventura. Quarto figlio? Se arriva sarà il benvenuto" : Non si può dire che per Michelle Hunziker le vacanze non siano meritate dopo i successi televisivi. Ma quest'anno, i mesi che la separano dal ritorno sul piccolo schermo diventano anche l'occasione per pensare già al futuro lavorativo che a quanto pare è già pieno di nuovi progetti come da lei confermato in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. La conduttrice non si ferma mai, soprattutto non smette di sognare, poichè come afferma ...

Tempo di una nuova avventura : La-Mulana 2 sarà disponibile nella giornata di oggi : Assolutamente a sorpresa nel corso della giornata di ieri c'è stato spazio per un annuncio che sicuramente farà piacere ai fan del primissimo titolo della serie. La-Mulana 2 ha una data di uscita: oggi, alle 19:00 circa.Annuncio e uscita quasi in conTemporanea per il titolo sviluppato da Nigoro, sequel di uno dei metroidvania più apprezzati degli ultimi anni e attesissimo da parecchi giocatori. Il titolo che ci trasporterà all'interno di vaste ...