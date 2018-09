Sara Affi Fella e Nilufar | le parole di Nicolò Federico Ferrari

Uomini e Donne – Le bugie costano ‘caro’ a Sara Affi Fella : sfumati i contratti con gli sponsor - ecco quanti soldi perderà : Gli sponsor interrompono ogni rapporto commerciale con Sara Affi Fella dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta a ‘Uomini e Donne’: i contratti vanno in fumo e l’ex tronista perde migliaia di euro! L’inganno architettato da Sara Affi Fella ai danni della produzione e del pubblico di ‘Uomini e Donne‘ costerà all’ex tronista molto più caro di quanto potesse immaginare. Le rivelazioni ...

"Sara Affi FELLA MI BUTTAVA M…A ADDOSSO PER COPRIRE LA SUA"/ Uomini e Donne : Valeria Bigella e Nicola alleati : Periodo nero per Sara AFFI FELLA: smascherata dall'ex Nicola Panico, lasciata da Vittorio Parigini e abbandonata dai brand e dall'amica Valeria Bigella.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:27:00 GMT)

Uomini e donne - Sara Affi Fella in un pozzo senza fondo. L'ex fidanzato la sputtana : 'Incappucciata per...' : Lo 'scandalo' Sara Affi Fella somiglia sempre più a un pozzo senza fondo. L'ex tronista di Uomini e donne ha finto di essere single per partecipare al programma-cult di Canale 5, sfruttando poi il suo ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e il retroscena su Maria De Filippi : 'Molto irritata' : Lo scandalo Sara Affi Fella cambia la storia di Uomini e donne . La clamorosa 'truffa' della single per finta, svelata anche in studio dall'ex fidanzato della tronista della scorsa stagione, Nicola ...

Temptation Island - Valeria Bigella : "Sara Affi Fella mi buttava merd* addosso per coprire la sua" : Continua a far discutere il caso Sara Affi Fella scoppiato a Uomini e donne (oggi pomeriggio su Canale 5 andrà in onda la puntata nella quale sarà smascherata l'ex tronista). Sulla vicenda è intervenuta anche Valeria Bigella, che con Sara condivise l'esperienza a Temptation Island e che ne divenne amica. La 33enne sarda, che ha già spiegato di essere stata all'oscuro dell'intera vicenda, ha attaccato Sara, dicendo di sentirsi da lei ...

"Sara Affi Fella mi buttava m…a addosso per coprire la sua"/ Uomini e Donne : lo sfogo di Valeria Bigella : Periodo nero per Sara Affi Fella: smascherata dall'ex Nicola Panico, lasciata da Vittorio Parigini e abbandonata dai brand e dall'amica Valeria Bigella.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 09:10:00 GMT)

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini : 'Storia chiusa' - ma non tutti ci credono : Dopo la scoperta del suo imbroglio a Uomini e donne, Sara Affi Fella si è vista rovinare il business plan che tanto minuziosamente aveva costruito. L'ex tronista, che continuava a frequentare Nicola Panico anche durante la sua partecipazione al programma, ha dovuto fare i conti con gli insulti dei social network, al punto da decidere di chiudere in fretta e furia il suo profilo Instagram. In poche ore è stata anche abbandonata dalla sua agenzia ...

Sara Affi Fella sbugiardata anche dalla migliore amica : 'Con Luigi era tutta una farsa' : Sara Affi Fella continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica e dopo lo scandalo venuto fuori all'interno dello studio di Uomini e Donne, si continua a discutere delle bugie che ha raccontato in questi mesi anche ad una delle sue migliori amiche, Valeria Bigella. Quest'ultima, nota per la partecipazione a Temptation Island, ha stretto un fortissimo legame d'amicizia con la Bigella ma durante tutto il trono Sara non ha mai raccontato ...

Sara Affi Fella - l’ex (Nicola Panico) vuota il sacco : i dettagli da brividi : Quello che è uscito fuori durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne ha dell’incredibile. La protagonista è sempre lei, Sara Affi Fella, l’ex tronista che ha truffato la redazione del programma, i corteggiatori e quello che poi è stato la ‘scelta’: Luigi Mastrioianni. Durante il torno, infatti, la giovane era ‘segretamente’ fidanzata con quello che tutti pensavano fosse il suo ex Nicola Panico, con il ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi molto irritata nei confronti di Sara Affi Fella - per lei le cose vanno malissimo adesso : Sara Affi Fella fa arrabbiare Maria De Filippi: la conduttrice è molto irritata Lo scandalo scoppiato in questi giorni a Uomini e Donne ha decisamente lasciato senza parole sia il pubblico da casa che le persone che da diverso tempo lavoro al programma. Sara Affi Fella, come molti già sanno, ha finto infatti di essere single per tutto il periodo in cui è stata sul trono. A portare a galla la verità è stato proprio Nicola Panico, il fidanzato ...

Gossip Sara Affi Fella : Selvaggia Lucarelli interviene in difesa dell'ex tronistra di U&D : Sara Affi Fella non sta certo passando il periodo più felice della sua vita. Qualche giorno fa l'ex tronista è stata smascherata dalla redazione di Uomini e donne che ha scoperto i suoi accordi con Nicola Panico: la coppia continuava a frequentarsi anche mentre lei annunciava di essere alla ricerca dell'anima gemella, accettando di farsi corteggiare dai ragazzi, tra i quali Luigi Mastroianni che poi aveva scelto all'interno del dating show. Dal ...

Sara Affi Fella ultime news : la telefonata tra Nicola Panico e Valeria Bigella : Altre rivelazioni e news su Sara Affi Fella: Nicola Panico e Valeria Bigella si sono sentiti Continuano ad emergere rivelazioni e retroscena su Sara Affi Fella. A quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe in più di un’occasione sparlato dell’amica Valeria Bigella, conosciuta nell’estate 2017 a Temptation Island. A dichiararlo la sarda su […] L'articolo Sara Affi Fella ultime news: la telefonata tra Nicola ...

“Sara Affi Fella mi ha rovinato la vita”/ Uomini e Donne - Marta Pasqualato attacca dopo Nicola : Per Sara Affi Fella questo non è esattamente il periodo migliore. dopo essere stata sbugiardata dal suo ex Nicola Panico, la riccioluta 21enne è stata lasciata da Vittorio Parigini.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:55:00 GMT)

Sara Affi Fella - Nicola Panico rivela : «Ha inscenato un finto malore con l'ambulanza a casa per non farmi dire la verità» : Si infittisce lo scandalo che ha travolto Sara Affi Fella , l'ex tronista di Uomini e Donne , che avrebbe ammesso di essere stata ancora fidanzata durante il programma. Nicola Panico avrebbe deciso di ...