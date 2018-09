Sanremo | medico legale ucciso a coltellate | perché è stato ucciso e chi è il presunto

Sanremo . Vincenzo Mercurio ha inferto tre coltellate al medico legale Giovanni Palumbo : Sotto choc Sanremo per il brutale omicidio avvenuto in uno studio di via Fratti 18. Vincenzo Mercurio ha ucciso con

Omicidio in centro a Sanremo - la vittima è un medico legale. Arrestato l’assassino : Omicidio in centro a Sanremo. Poco dopo le 18:15 l’emergenza è scattata nello studio di un medico legale in via Fratti. La vittima è Giovanni Palumbo, consulente medico della procura e di tanti studi legali, 61 anni, molto conosciuto nel Ponente. È stato accoltellato tre volte sull’uscio dello studio, mentre apriva la porta al suo aggressore....