Salvini | Se UE boccia la Manovra? Noi tiriamo avanti

: Salvini: 'Se l'Ue boccia la Manovra, noi tiriamo avanti lo stesso' #Manovra - MediasetTgcom24 : Salvini: 'Se l'Ue boccia la Manovra, noi tiriamo avanti lo stesso' #Manovra - LegaSalvini : #Salvini: “Se la Ue boccia la manovra, noi tiriamo avanti” - sole24ore : Di Maio: non vogliamo scontro con Ue. Salvini: se Bruxelles boccia la manovra tiriamo avanti -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Ieri sera è stato trovato l'accordo per arrivare al 2,4% di rapporto Deficit/pil ed oggi sono arrivate, puntualissime, le prime reazioni. Moscovici ha già avvertito l'Italia e un segnale forte è arrivato anche dai mercati finanziari, con lo Spread in rialzo dopo un mese di settembre tranquillo sotto quel punto di vista. Laitaliana verrà messa sotto la lente d'ingrandimento dell'EU. Di Maio, dopo i festeggiamenti di ieri sera, ha detto di "non voler andare allo scontro", mentreè stato meno cauto.Dai cronisti il leader leghista ha detto di non essere preoccupato per la reazione dei mercati, definendo questaun "passo inverso la civiltà", motivo per il quale "i mercati se ne faranno una ragione". Il tema dei mercati non interessa particolarmente ache ha ribadito: "Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese e per ridare fiducia, ...