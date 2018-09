Salvini | ' Se l' Ue boccia la Manovra | noi tiriamo avanti lo stesso'

Salvini : Ue boccia Manovra? Si va avanti : 11.30 "Noi tiriamo avanti. Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese". A dirlo è il ministro dell'Interno Salvini rispondendo a alla domanda sulla possibilità che Bruxelles bocci la manovra del governo italiano. Arrivando al Comitato per l'ordine e la Sicurezza in Prefettura ha sottolineato: "Vogliamo ridare fiducia, speranza, energia e lavoro. E quindi sono felice di quello che abbiamo fatto in questi quattro mesi e di quello che ...

Manovra - Salvini : “Tria? Mai in bilico”. E sull’Europa : “Se Bruxelles boccia la manovra tiriamo avanti” : La nota di aggiornamento al Def è “un passo verso la civiltà” secondo il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale “i mercati se ne faranno una ragione”. Così ha detto al suo arrivo al comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Milano. E, a chi gli ha chiesto se sia possibile abolire la povertà per decreto come ha detto Luigi Di Maio lui ha risposto: “Mi piacerebbe abolirla. Mi piacerebbe abolire anche il ...

Dl Salvini - bocciatura del Vaticano : “Non si può criminalizzare chi parte” : “Il decreto legge deve passare in Parlamento, spero che lì ci siano persone in grado di vedere le cose diversamente per poter argomentare un nuovo sistema. Lo spero”. Non usa mezze parole il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, per esprimere la bocciatura del Vaticano al decreto Salvini su immigrazione e sicurezza. “Non si può criminalizzare – ha spiegato il porporato ...

"Il decreto sui migranti non è una cattiva mossa". Stavolta l'Europa non boccia Salvini : L'estensione del periodo di detenzione, l'accorciamento dei tempi procedurali ed il fatto che il rifiuto della richiesta d'asilo sia contestuale all'ordine di espulsione. Sono questi, secondo fonti Ue, i punti positivi del pacchetto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che viene giudicato ad un primo esame "non una cattiva mossa". Ovviamente, spiegano le fonti, dobbiamo vedere cosa sarà diventato dopo l'adozione del ...

Minniti boccia il dl Salvini : "Due mele avvelenate sulla convivenza. È decreto insicurezza" : Altro che decreto sicurezza. Per Marco Minniti, quello approvato ieri in Consiglio dei Ministri, "passerà alla storia come decreto insicurezza". Secondo l'ex ministro dell'Interno, intervenuto alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, nel testo fortemente voluto dal suo successore si nascondono infatti "due mele avvelenate".La prima "è la cancellazione dei permessi umanitari, una via che consentiva un percorso di ...

Dl Salvini - bocciato dai gestori Sprar. Proteste dell’Anci : “Il governo passa dall’accoglienza al sistema emergenziale” : Nella sua “Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza” presentata alla Camera dei Deputati, il 14 agosto scorso, Matteo Salvini definiva il sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) “un ponte necessario all’inclusione”. A poco più di un mese di distanza, il ministro dell’Interno e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentano un decreto legge sull’immigrazione approvato ...

L'alto commissariato per l'Onu boccia il 'decreto Salvini' sui migranti - : ...gravi motivi di carattere umanitario e la revoca della cittadinanza sono altrettanti elementi di preoccupazione per la struttura che tutela i diritti e il benessere dei rifugiati in tutto il mondo. ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 a 62 anni - Boccia valuta l'ipotesi di Salvini (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 a 62 anni, Boccia valuta l'ipotesi di Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 settembre(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:31:00 GMT)

Salvini - Quota 100 : “pensioni a 62 anni”/ “20 miliardi da pace fiscale” : Boccia - “valuteremo la proposta” : Salvini “pensioni a Quota 100 e al massimo a 62 anni”. Ultime notizie, il ministro dell'Interno, ospite presso la trasmissione di Porta a Porta, ha aggiunto “Dalla pace fiscale 20 miliardi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:34:00 GMT)

L’Italia spaccata in due sul caso della nave Diciotti : il 53% è pronto a bocciare la linea di Salvini : Siamo all’inizio di settembre e il clima di opinione è in Italia non dissimile da quello degli altri Paesi avanzati: le famiglie pensano all’inizio delle scuole e fanno il bilancio dell’estate. Comincio quindi dal ricordo degli ultimi giorni del mese di agosto, che è stato segnato da due eventi. Il primo, che giganteggia nella mente di 8 italiani ...

Governo - Boccia : dichiarazioni Salvini mi hanno cambiato l'agenda : Bologna, 5 set., askanews, - Dalle dichiarazioni del vicepremier Salvini si ha l'impressione che ci sia un senso un ritorno al senso di responsabilità da parte del Governo che 'fa ben sperare' al ...

