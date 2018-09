Salvini in manifesto al centro di mirino | l euro odio del Cua | euro Assassino euro

Salvini in manifesto al centro di mirino - l'odio del Cua : "Assassino" : Io certo non condivido la politica di Salvini, ma non ho bisogno di usare parole d'odio' . Forti invece le parole del consigliere leghista Umberto Bosco , riportate da 'BolognaToday' . 'Per quanto di ...

Salvini nel centro di un mirino in un manifesto di 40 metri dei collettivi a Bologna : Uno striscione lungo diversi metri con la scritta in rosso 'Salvini, Bologna ti odia! No al razzismo', e un manifesto azzurro col volto del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al centro di un mirino e la scritta 'Assassino. Prendilo di mira'. A srotolare il drappo e a affiggere il manifesto in via Zamboni, nel cuore della zona universitaria di Bologna, è stato il Cua-Collettivo universitario autonomo che ha rivendicato l'azione sulla ...

Il manifesto anti-sovranisti di Renzi per le Europee : "Così riscatteremo l'Ue dai Salvini e dagli Orban' : 'Non si tratta soltanto di superare, una volta per tutte, le divisioni che caratterizzano la politica europea da quarant'anni a questa parte e che hanno portato all'impasse attuale', si legge nel ...

Recco - il manifesto con Matteo Salvini appeso a testa in giù e la scritta : 'Cantina Loreto' : A Recco è apparso un inquietante manifesto contro Matteo Salvini. A darne notizia è lo stesso ministro dell'Interno che pubblica su Twitter la foto che della locandina in cui appare appeso a testa in ...

Spopola il manifesto di Salvini a Torino contro i “terroni” : bufala o slogan politico? : Ci sono forti polemiche oggi 14 settembre sui social a proposito di un presunto manifesto di Salvini che sarebbe apparso a Torino. Si parla più in particolare di un incontro che il Ministro dell'Interno dovrebbe avere con il proprio elettorato presente nel capoluogo piemontese il prossimo 20 settembre, alle ore 19, con uno slogan contro il popolo del Sud piuttosto chiaro. All'interno dell'immagine in questione, infatti, appare il testo "Basta ...