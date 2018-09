Salvini | felice per manovra | mercati se ne faranno una ragione

Troppi stranieri in campo - Salvini commenta le parole di Mancini : 'felice che mi diano ragione' : Salvini chiede un limite al numero di stranieri ammessi in campo: le parole del ministro degli Interni ' Felice che anche altri importanti esponenti del mondo del calcio mi diano ragione. Occorre un limite al numero di giocatori stranieri in campo per poter dare spazio e fiducia a tanti giovani italiani che altrimenti vengono sacrificati '. Sono le ...

Troppi stranieri in campo - Salvini commenta le parole di Mancini : “felice che mi diano ragione” : Salvini chiede un limite al numero di stranieri ammessi in campo: le parole del ministro degli Interni “Felice che anche altri importanti esponenti del mondo del calcio mi diano ragione. Occorre un limite al numero di giocatori stranieri in campo per poter dare spazio e fiducia a tanti giovani italiani che altrimenti vengono sacrificati“. Sono le parole del ministro degli Interni, Matteo Salvini, rilasciate a ...

“Fatelo subito”. Nave Diciotti - la svolta che non fa felice Matteo Salvini : Continuano le polemiche intorno alla vicenda della Nave della guardia costiera Diciotti, bloccata nel porto di Catania da due giorni senza che le sei stato accordato il permesso di attraccare. Mentre continua il botta e risposta sui social, che ha visto coinvolto soprattutto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ecco infatti arrivare la notizia della richiesta della procura di Catania proprio al numero uno della Lega e a ...

[L'incontro] Salvini dice no alla "decrescita felice". "Benvengano i privati ma il pubblico deve controllare" : A Di Maio che risponde alla società Autostrade "non accettiamo elemosine", Salvini argomenta, qualche chilometro più in là, nella pineta della Versiliana di D'Annunzio, 120 km in linea d'aria dal ...