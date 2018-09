Salvini | ' Con Tria | Di Maio e Conte siamo una famiglia di fatto'

Rai : nomine sul tavolo - prossima settimana incontro Di Maio-Salvini/Adnkronos - 3 - : ... nominato ad interim, oltre al nome di Jacopo Volpi si fa largo quello di Maurizio Losa: il suo profilo piace perché nella sua lunga carriera non si è occupato solo di sport ma anche di altro, non ...

Mara Carfagna contro Matteo Salvini : 'Decida da che parte stare. Molti leghisti in Parlamento coi nostri voti' : Mara Carfagna , deputata di Forza Italia, si scaglia contro Matteo Salvini e lo fa con un tweet: 'Salvini dice di sentirsi ormai in famiglia con Conte, Di Maio e Tria. Dica chiaramente agli elettori ...

'Con il decreto sicurezza di Salvini la deriva razzista diventa legge' : Il primo provvedimento formalmente proposto da questo governo individua un nemico pubblico: lo straniero. E sancisce, 80 anni dopo le leggi razziali, che non siamo tutti uguali 1938-2018: la difesa della razza. L'Espresso in edicola domenica 30 settembre"

Sondaggi politici/ Salvini il leader con più fiducia. Lega conta più di M5s nel Governo Conte : Sondaggi politici, il giudizio sul Governo Conte, dove secondo gli italiani la Lega sembra contare più del Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza è visto come assistenzialismo(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Compleanno tormentato per Tria. Conte - Di Maio e Salvini rinnovano la fiducia : "Resta - mai stato in bilico" : Ha portato avanti una linea ostinata e contraria fino al Consiglio dei ministri, poi il suo voto è arrivato suo scostamento nei saldi di bilancio che aveva promesso di non autorizzare. Giovanni Tria compie 70 anni oggi ed è presumibile che il suo stato d'animo non sia dei più sereni. Il Governo ha posto il deficit/pil al 2,4% per i prossimi tre anni, anni luce da quell'1,6% che il ministro dell'Economia utilizzava come ...

Migranti - Salvini : Non firmo accordi a pezzetti con la Germania : Il titolare del Viminale parla in una intervista al quotidiano austriaco Die Press: 'Abbiamo sempre detto alla Germania che vogliamo riformare il trattato di Dublino e che questa prima intesa può ...

DEF - Salvini : "SE UE BOCCIA MANOVRA GOVERNO VA AVANTI"/ Ultime notizie - sanzioni Ue? Di Maio "nessuno scontro" : MANOVRA, Def: ok deficit al 2.4%. Ultime notizie, spread in rialzo, la stampa estera attacca “Rotta di collisione dell'Italia con l'Unione Europea"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Manovra - Salvini : «Se la Ue boccia la manovra noi andiamo avanti. Di Maio : «Non vogliamo andare allo scontro con la Ue» : La nota di aggiornamento al Def è «un passo verso la civiltà» secondo il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale «i mercati se ne faranno una...

Di Maio esulta dal balcone - Salvini non ci casca : Sei fuori come un balcone è un modo di dire. Un altro topos storico-culturale è paragonare qualsiasi balcone al balcone di Piazza Venezia. E infatti è questo che molti fanno stamattina sui social, nel ...

"Mi piacerebbe anche abolire il cattivo tempo e i pareggi del Milan ma purtroppo con decreto non ci riesco" - dice Salvini : "Mi piacerebbe anche abolire il cattivo tempo e i pareggi del Milan ma purtroppo con decreto non ci riesco". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta con una battuta le parole del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che aveva parlato di abolizione della povertà. "Sono convinto che analisti e mercati capiranno che stiamo lavorando per il bene del Paese. Non sono assolutamente preoccupato". Salvini è ...

Dl Sicurezza - Salvini : Cei? Avanti con quello che vogliono italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Borsa italiana in forte calo con BTP e bancari : su NaDef passa linea Di Maio/Salvini. FTSE MIB -2 - 43% : *Non è quindi passata la linea del rigore del ministro dell'economia Giovanni Tria, voleva l'1,6%, e nemmeno un'ipotesi di mediazione al 2% circa: Di Maio e Salvini hanno quindi vinto la partita, ...