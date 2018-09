Salvare vite in mare non è un reato ma un obbligo

"L'Ai per Salvare vite umane" : Microsoft lancia un programma da 40 milioni di dollari : Strumenti, algoritmi e soluzioni di intelligenza artificiale per prevenire disastri ambientali e aiutare enti e associazione umanitarie nella gestione delle emergenze

Decreto su sicurezza e migranti - i dubbi del Quirinale. Fico : 'L'Italia deve Salvare le vite umane con l'aiuto di tutti' : Verso l'accorpamento dei decreti migranti e sicurezza in un testo unico. Prevista una modifica del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, lo Sprar. Il presidente della Camera critica ...

Di Maio : bene che non ci siano più ong nel Mediterraneo. E Fico : l'Italia deve Salvare tutte le vite umane in mare : Critiche alle affermazioni di Di Maio anche dal capogruppo del Pd, Graziano Delrio : 'Le parole di Di Maio sulle Ong sono molto gravi e indicative della nuova politica del Governo che affronta i ...

Alfa Romeo Giulia Carabinieri : Milano-Como-Milano in tempo record per Salvare vite umane [FOTO] : La potentissima Giulia Quadrifoglio da 510 Cv in dotazione ai Carabinieri di Milano ha permesso di effettuare un trasporto organi urgente in un tempo incredibile Una delle due Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in servizio presso l’Arma die Carabinieri – esattamente quella operativa nella città di Milano – è stata protagonista di un importantissimo intervento capace di salvare preziose vite umane. Dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto ...

Ponte Morandi : Di Dio - con intelligenza artificiale si potrebbero Salvare vite (2) : (AdnKronos) - Tra i temi al centro del dibattito, il rischio di una concorrenza tra uomo e macchine “pensanti” nel mondo del lavoro, anche intellettuale. E sebbene non manchino le prime stime, come quella della società Deloitte ricordata dal direttore dell’Icar-CNR Giuseppe De Pietro, secondo la qua

Di Dio (Ordine Ingegneri) : "Con intelligenza artificiale si possono Salvare vite' : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - “Non credo che l’uomo possa essere capace di progettare misteriose forme di intelligenza artificiale che si rivolgeranno contro l’uomo. La rivoluzione digitale è un’onda che dobbiamo saper cavalcare per non esserne sommersi. Il modo in cui può trasformare il nostro mon

Dare la patente di guida insegnando a Salvare vite : In Italia, secondo l'Istat nel 2017, a causa di incidenti stradali, ci sono stati 3.378 decessi contro i 3.283 del 2016 e i feriti sono stati 246.750. I mezzi di locomozione sono potenziali armi letali.Utilizziamo tutti le strade: da pedoni, motociclisti, conducenti di veicoli o passeggeri. Siamo tutti potenziali vittime. Il rischio di incorrere in incidenti di viaggio non potrà mai essere eliminato del tutto, ma ci sono modi per ridurne ...

Il nuovo album di Demi Lovato uscirà durante la riabilitazione? La popstar torna a lavoro per “Salvare vite” : Prima dell'overdose che l'ha portata tra la vita e la morte stava lavorando al suo prossimo disco e a quanto pare non ha smesso di farlo: il nuovo album di Demi Lovato potrebbe uscire anche durante la lunga riabilitazione che l'aspetta. Nonostante sia in cura dopo il ricovero d'urgenza dello scorso luglio in seguito ad un'overdose di droga e abbia annullato il suo tour mondiale, la popstar starebbe già lavorando a nuova musica. A riferirlo ...

Terremoto Molise - il sismologo : “Noi cittadini dobbiamo prepararci a Salvare le nostre vite se non ci pensa lo Stato” : “L’Appennino è fortemente sismico, se non ci pensa lo Stato a prepararsi, è bene che noi stessi cittadini ci prepariamo a difendere le nostre vite“. Così il sismologo Antonio Moretti, sulla propria pagina Facebook all’indomani dell’ultima scossa di Terremoto che qualche giorno fa ha scosso il Molise e non solo. “La crisi sismica attuale – spiega Moretti – è focalizzata su di una struttura ...

Ong - la Lifeline cambia nave e annuncia "missione segreta" per tornare a Salvare vite : Diciotti, si attende intervento di Toninelli, la nave con 177 migranti a bordo non ha un porto sicuro. Il no di Malta e Italia

Bologna - il poliziotto eroe che ha bloccato il traffico : "Non siamo Rambo - il primo pensiero era Salvare vite" : Riccardo Muci ha 31 anni ed è stato tra i primi a intervenire sul luogo dell'incidente. La seconda esplosione lo ha investito alla schiena tanto che la maglietta ignifuga si è sciolta sul suo corpo: "Ma se mi dovessi ritrovare in una situazione simile, farei lo stesso". Il...

Sulle orme del papà eroe Ora sarà la cucciola Kora a Salvare altre vite umane : Nato a Roma, 3 anni e mezzo fa, Kaos era venuto al mondo in un allevamento di pastori tedeschi. Poi, a soli 45 giorni, la madre aveva smesso di allattarlo. E così l'allevatore, un amico di Ettorre, ...

Migranti : Toninelli - ora più strumenti a G. Costiera per Salvare vite : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Daremo nuovi strumenti e più tecnologia per consentire alla nostra @guardiaCostiera di salvare vite umane ed espletare al meglio i suoi molteplici compiti”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrasturtture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Grazie a norma decreto #motovedette, le capitanerie potranno utilizzare droni per attività di controllo, ricerca e soccorso”, ...

Fratoianni : diretti in Libia con Open arms per Salvare vite : Roma – “Da qui alla zona Sar ci sono tre giorni di navigazione. Nell’attesa ci prepariamo. Medici e soccorritori spiegano le manovre di salvataggio e messa in sicurezza”, dice il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, dalla nave Open arms diretta al Canale di Sicilia. “Siamo diretti verso la zona Sar davanti alla Libia. Per fare una cosa semplice. salvare vite. In fondo e’ tutta qui la differenza. ...