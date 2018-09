Salute | sclerodermia | Giornata del Ciclamino in 100 piazze d’Italia

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 settembre 2018) Un piccolo fiore per la ricerca sullao sclerosi sistemica, malattia cronica che colpisce 25 mila italiani. Per 3 giorni, da oggi venerdì 28 settembre a domenica 30, il Gruppo italiano per la lotta allaGils Onlus scende in oltre 100della Penisola per sostenere gli studi sulla patologia con la vendita di ciclamini. La XXIVdelè stata presentata in occasione della visita di Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, alla Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Nel reparto di immunologia della struttura di via Sforza, dove il Gils è attivo, sono stati offerti controlli gratuiti con la capillaroscopia. L’obiettivo dellaè sensibilizzare l’opinione pubblica sulla, che presenta contemporanee anomalie del sistema immunitario e alterazioni del distretto ...