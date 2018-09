Saluta le figlie e si scatena in pista | quando torna a riprenderle le trova così

caffeinamagazine

(Di venerdì 28 settembre 2018) Da una parte la voglia di divertirsi. Dall’altra la responsabilità di essere mamma. Non ci ha pensato più di tanto. Dopo poco l’ago della bilancia ha girato verso la festa. Voleva andare a quella festa, divertirsi,rsi e non pensare a niente. Neanche alle sue duedi uno e due anni, che quella sera di giugno dell’anno scorso erano per lei un peso che non sapeva a chi scaricare. E, pur di non rinunciare, le ha portate con sé, le ha chiuse tutte e due in auto ed è entrata nella casa dei suoi amici a Kerrville, in Texas, per dare il via a una nottata di follie: quindici ore durante le quali Amanda Kristene Hawkins non si è curata minimamente delle sue piccole. Solo all’ora di pranzo del giorno successivo,si è svegliata, si è degnata di andarle a prendere. Ma a quel punto Addyson Overgard-Eddy, due anni, e Brynn Hawkins, un anno,di due padri ...