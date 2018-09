Salma Hayek si fa tagliare i capelli dalla figlia Valentina

Le belve/ Su Iris il film con Taylor Kitsch e Salma Hayek (oggi - 10 settembre 2018) : Su Iris va in onda oggi, 10 settembre, il film Le belve con nel cast Taylor Kitsch, Salma Hayek, Benicio Del Toro, John Travolta e Demian Bichir. La regia è di Oliver Stone.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:54:00 GMT)

Salma Hayek : «Il movimento MeToo? Non finirà mai» : Fresca di «seconde nozze» (ma sempre con lo stesso uomo, François-Henri Pinault), l’attrice messicana Salma Hayek è sbarcata in grande stile alla 75esima Mostra del cinema di Venezia. Hayek, 52 anni compiuti il 2 settembre, è arrivata a ritirare il Franca Sozzani Award 2018, ma anche a presentare il nuovo progetto creativo della regista Martha Fiennes, Yugen, di cui lei è l’«insolita» protagonista. Forte di una grande personalità, la ...

«Yugen» a Venezia : il cocktail con Salma Hayek : C’erano la regista Martha Fiennes con il marito George Tiffin e la figlia Mercy. C’erano l’attore Mads Mikkelsen, tenebroso Hannibal della tv e la bellissima musa di Youth di Paolo Sorrentino Madalina Ghenea. All’elegantissimo cocktail organizzato da TenderCapital durante la 75esima Mostra del cinema di Venezia c’era soprattutto il mondo dell’arte che conta. E, poi, c’era lei: l’attrice messicana ...

Venezia - a Salma Hayek il Franca Sozzani Award : Tra gli ospiti tanti esponenti del mondo dell'industria della moda e tanti stilisti e divi del cinema: Sveva Alviti, Gilberto Arrivabene, Vera Arrivabene, Viola Arrivabene, Sara Battaglia, Alberto ...

Venezia 75 - Salma Hayek riceve il Franca Sozzani Award : Alla sua seconda edizione, il Franca Sozzani Award, andato nel 2017 a Julianne Moore, per il 2018 viene consegnato all’attrice e produttrice messicana Salma Hayek, scelta per l’eccellenza nel campo artistico cui unisce un instancabile impegno civile e sociale, entrambi perseguiti con la stessa forza e determinazione che Franca Sozzani metteva in ogni progetto lavorativo, creativo e di beneficenza e sostegno della cultura. “L’omaggio ...

Il «Franca Sozzani Award» a Salma Hayek : «Forti, determinate, dure, ma sempre piene di grazia e femminilità». Sono così le donne che piacciono a Salma Hayek. Ritirando il Franca Sozzani Award (il premio voluto dalla famiglia e da Condé Nast alla sua seconda edizione veneziana) l’attrice ricorda il Direttore di Vogue come suo modello d’ispirazione e definisce la fashion community come una grande famiglia in cui si sente sempre a casa. D’altronde, la star messicano-libanese è ...

Salma Hayek si risposa (sempre con François-Henri Pinault) a Bora Bora : A volte un «sì», quand’è quello giusto, può non bastare. Salma Hayek, 51 anni, e François Henri Pinault, sposati dal 2009 (ma insieme da prima) hanno voluto ripeterlo. Ad architettare il tutto è stato l’imprenditore, nel corso dell’ultima vacanza insieme a Bora Bora. La bellissima sorpresa la racconta adesso lei via social, condividendo l’album delle nozze bis. «L’estate sta volgendo al termine e il mio momento ...

Salma Hayek : "Quando ho detto a mio marito la verità su Harvey Weinstein" : L'attrice hollywoodiana racconta la reazione di François-Henri Pinault, capo del gruppo Kering, al suo coming out sulle...

Salma Hayek parla delle molestie subite da Harvey Weinstein : Poi François mi ha detto: 'Non farlo perché lo stanno facendo tutti, non farlo per salvare il mondo, fallo se senti che è importante e necessario per te. Scegli tu e, qualsiasi strada tu scelga, io ...

Salma Hayek : «Voglio il meglio». L’intervista su GQ Settembre 2018 : Domenica 15 luglio a casa Hayek Pinault è stata una sera di festa. Marito e moglie entrambi fanatici di calcio, francese di nascita lui e di adozione lei, felici per la vittoria dei Bleus sulla Croazia al Mondiale di Russia. «Certo era un’altra la partita che avevo sognato a occhi aperti, quella che sarebbe stata per noi la migliore ma anche la peggiore», dice Salma Hayek. Ovvero quella semifinale Francia-Messico che non c’è mai stata, perché la ...

Salma Hayek - fisico strepitoso a 51 anni : Bomba sexy degli anni Novanta, Salma Hayek lascia senza fiato nelle foto Instagram da Bora Bora dove si trova in vacanza insieme al marito, il miliardario francese Francois Henri Pinault . Salma, ...