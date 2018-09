Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

Castiglione in arte - primo weekend Sabato 29 e domenica 30. : Presente nella città di Salerno dal 2001, il coro Daltrocanto ha al suo attivo la partecipazione a numerosi concerti e spettacoli; è stato ospite in trasmissioni televisive, segnalato dalla stampa, ...

92esima Festa dell'Uva - ci siamo! Il programma di Sabato e domenica : 'E' anche il momento - conclude - per augurare a tutti una buona riuscita dei propri spettacoli e dei propri sogni e, soprattutto, il momento di ricordarsi sempre a chi la vede e a chi la fa, la ...

Ryder Cup 2018 : come funziona? Il regolamento di gioco. Venerdì e Sabato foursome e fourball - domenica i 12 singoli : La Ryder Cup 2018 si svolgerà da Venerdì 28 a domenica 30 al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo di Parigi. Questa, ormai, è cosa nota. Ma come funziona la storica competizione che mette di fronte la parte migliore del golf di Europa e Stati Uniti? Vediamo i dettagli delle modalità di svolgimento della tre giorni probabilmente più famosa del golf mondiale. Innanzitutto, in tutte le modalità di gioco previste, e cioè ...

Istat : “La domenica lavorano soprattutto le donne. Un italiano su due fa acquisti di Sabato” : Secondo quanto evidenziato Roberto Monducci, Direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat nell'ambito di un'audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera, nel settore del commercio sono soprattutto le donne a lavorare di domenica e rappresentano infatti il 61,1% dei lavoratori domenicali e attualmente il giorno preferito per gli acquisti è il sabato.Continua a leggere

I tre preziosi prodotti saranno proposti - Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2018 - nelle Pizzerie - riunite nella "Confraternita del Castellano". : Segnala, quindi, in materia, la Confraternita citata, come da secoli, noti siano ai naturalisti e agli appassionati di gastronomia, gli odorosi tartufi baldensi, che erano la delizia delle tavole ...

Meteo - ultimo weekend dal sapore estivo : Sabato e domenica con sole e caldo : Secondo gli esperti Meteo avremo un weekend di tempo prevalentemente stabile, con temperature ancora abbastanza alte e sole in gran parte del Paese. Ma poi nelle prossime ore cambierà tutto: a partire da lunedì arriverà il maltempo con nubifragi e grandinate e sarà accompagnato da un crollo termico di 12-15 gradi.Continua a leggere

Foligno - "Motor Style" a Belfiore Sabato 22 e domenica 23 settembre : "E' una manifestazione che propone momenti a contatto con la natura, l'esposizione di moto e auto d'epoca, cucina e spettacoli", ha sottolineato stamani Enrico Tortolini, consigliere incaricato per ...

Serie A calcio - il calendario delle partite di Sabato e domenica. Gli orari e come vederle su Sky e Dazn : La quinta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra oggi e domenica. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, Si parte questa sera alle 20.30 con Sassuolo-Empoli, mentre domani verranno giocati altri tre anticipi. Alle 15.00 toccherà a Parma-Cagliari, mentre alle 18.00 spazio a Fiorentina-SPAL, infine alle 20.30 Inter di scena a Genova con la Sampdoria. Domenica ...

Be Here! Bologna Estate 2018 gli appuntamenti di Sabato 15 - domenica 16 e lunedì 17 settembre : http://www.BolognaEstate.it/tutta-un-altra-musica-canti-popolari-dal-mondo Mercato Sonato , via Tartini, e Piazza Spadolini, Quartiere San Donato Disobbedienze 15 " 16 settembre: spettacoli, ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Paura nella West Wing - Tutti i giorni alla Casa Bianca c’è uno scontro durissimo tra il Troll in chief che ragiona per slogan e i suoi espe

Il Weekend a Capannelle Sabato 15 e domenica 16 settembre : sabato 15 settembre Corse al Trotto Dopo due mesi di stop ripartono le corse al trotto all’Ippodromo delle Capannelle. L’orario di inizio è previsto alle 15.15 ed il convegno è incentrato sulla sesta corsa, alle 17.45, un miglio per soggetti di categoria CB che vedrà nel ruolo di probabile favorito Uragano Stecca, che potrà avvalersi della guida del top driver italiano Enrico Bellei. Avversari principali per il portacolori ...

Week end a Roma : gli eventi di Sabato 15 e domenica 16 settembre : Circustenibile: laboratori creativi e giochi Arte e cultura, gioco e intrattenimento, laboratori green & educational , per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell'economia ...

Meteo weekend 15/16 settembre : torna il caldo africano fra Sabato e domenica : Nella giornata di oggi infiltrazioni di correnti più fresche di origine atlantica da nord ovest scalfiranno l'anticiclone che insiste da molti giorni sul Belpaese. Questo porterà ad un progressivo peggioramento delle condizioni Meteo a partire da rovesci a carattere temporalesco che stanno già insistendo in queste ore sui rilievi montuosi del centro-nord. Il maltempo si estenderà in serata all'arco alpino fino ad estendersi alle pianure di ...

Tempesta d’amore anticipazioni - puntate da domenica 9 a Sabato 15 settembre 2018 : cambio di orario : Tempesta d’amore, dal prossimo lunedì 10 settembre 2018, avrà inizio alle ore 19.30, prima del nuovo programma Stasera Italia che vedrà Barbara Palombelli come conduttrice. Il Segreto invece, come siamo al corrente coprirà la prima serata da mercoledì 12 settembre 2018 e fino al 24 ottobre 2018. Gli episodi di Tempesta d’amore si allungheranno in Italia, mentre in Germania sono ormai giunti alla conclusione. La programmazione in Italia ...