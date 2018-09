Ryder | Molinari | un punto stupendo

Ryder Cup - Molinari super batte Woods : Partenza show degli Usa nella 42/a edizione della Ryder Cup. Dopo il primo round, 4 incontri di doppio con formula fourballs, i campioni in carica conducono per 3-1 sull'Europa. Sul green di Parigi il ...

Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari batte Tiger Woods! Ma l’Europa è sotto 1-3 con gli Stati Uniti : USA avanti nella prima sessione di gare della Ryder Cup 2018 , in corso di svolgimento sul par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-ev-Yvelines, sobborgo di Parigi. Gli Stati Uniti hanno prevalso nei primi tre incontri, in cui le coppie si sono contese la vittoria nei fourball, un sistema che prevede che ciascun giocatore di ogni coppia debba completare il suo percorso fino alla buca e il punto venga assegnato alla squadra a cui appartiene il ...

LIVE Ryder Cup 2018 in DIRETTA : Europa e Stati Uniti si sfidano a Saint-Quentin-en-Yvelines - c’è Francesco Molinari! : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup 2018 , che si svolge sul percorso per 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines , un sobborgo di Parigi. L’ Europa ha intenzione di riscattare la disfatta di due anni fa a Chaska, quando gli USA ebbero nettamente la meglio interrompendo un’emorragia di vittorie che durava da tre edizioni. Il leader della pattuglia del Vecchio Continente sarà ...

Golf – Al via domani la 42ª Ryder Cup : è subito Molinari vs Woods : Via alla 42ª Ryder Cup: subito Francesco Molinari contro Tiger Woods. Nei fourballs della prima giornata l’azzurro e Tommy Fleetwood affronteranno Tiger e Patrick Reed Sarà subito Francesco Molinari contro Tiger Woods nella prima giornata della 42ª Ryder Cup iniziata ufficialmente con la suggestiva Cerimonia d’Apertura, dove sono sfilate le squadre di Europa e Stati Uniti in un bagno di folla, che ha anticipato l’entusiasmo e anche il ...