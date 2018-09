Ryder Cup | Molinari super batte Woods | ma gli Usa sono avanti sull' Europa

Golf - Ryder Cup : Molinari supera Woods e porta il primo punto all'Europa : Francesco Molinari porta il primo punto all'Europa superando Tiger Woods , gli Usa sono in vantaggio 3-1 alla fine della sessione mattutina. Prima giornata della Ryder Cup , che quest'anno si svolge ...

Paura alla Ryder Cup : Brooks Keopka colpisce una spettatrice - la pallina le finisce nell’occhio : Nella prima giornata della storica competizione c’è spazio anche per uno spiacevole episodio: il golfista americano ha infatti centrato alla testa una fan. La donna è stata portata via sanguinante. La gravità delle sue condizioni non è stata rivelata.Continua a leggere

LIVE Ryder Cup 2018 in DIRETTA : Europa e Stati Uniti si sfidano a Saint-Quentin-en-Yvelines - c’è Francesco Molinari! : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup 2018, che si svolge sul percorso per 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo di Parigi. L’Europa ha intenzione di riscattare la disfatta di due anni fa a Chaska, quando gli USA ebbero nettamente la meglio interrompendo un’emorragia di vittorie che durava da tre edizioni. Il leader della pattuglia del Vecchio Continente sarà ...

Ryder Cup : Europa favorita ma gli Usa spaventano con Tiger : ... uno dei campi più difficili del mondo, lo squadrone messo in piedi da Thomas Bjorn in teoria potrebbe riportare a casa la Ryder Cup, che è il terzo evento sportivo più seguito al mondo e che ha il ...

Ecco l'Europa unita. Alla Ryder cup : Saranno state almeno trentamila persone, c’erano colori e lingue diverse e cori spontanei nell’arena del Golf National, insomma sembrava di stare davvero allo stadio. Invece era la cerimonia inaugurale della Ryder Cup, quest’anno in Francia, “paese amico e alleato da duecento anni” come ha ricordato

Ryder Cup : al via la cerimonia d'apertura : E' cominciata poco dopo le 17, davanti a 40.000 spettatori assiepati nel 'Villaggio Ovest' del Golf National, la cerimonia inaugurale della 42/a Ryder Cup di golf. Animatore dell'evento, sotto un sole ...

