Ryder Cup 2018 | programma | orari e tv di venerdì 28 settembre La startlist e l’ordine di

(Di venerdì 28 settembre 2018) Ci siamo. L’ora della secondaCup fuori dai confini delle Isole Britanniche sta per scoccare, con i primi quattro fourball che daranno il via all’edizione assegnata alla Francia, e nello specifico al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo a non grande distanza da Parigi. Il Team Europe punta a riprendersi quella coppa che ha perduto due anni fa, quando gli Stati Uniti hanno vinto in casa propria, all’Hazeltine National Golf Club di Chaska, in Minnesota, col sonante punteggio di 17-11. Per farlo, si affida a un team con cinque esordienti, ma anche con l’uomo-Ian Poulter e con i due migliori golfisti europei dell’anno: Francesco Molinari, vincitore dell’Open Championship, e Justin Rose, che ha recentemente alzato al cielo la FedEx Cup. Proprio nell’ultimo torneo di quest’ultima, però, è tornata viva ...