Ryanair | venerdì nero per lo sciopero | centinaia di voli cancellati

Ryanair - il venerdì nero dello sciopero europeo : Quando è nataL'era low costI voliLa FlottaI passeggeriQuante persone ci lavoranoIn arrivo il venerdì nero dei voli. Per il 28 settembre la compagnia low cost Ryanair ha annunciato uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà i dipendenti di cabina europei di Portogallo, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Italia compresa. A oggi sono stati cancellati preventivamente 150 voli, circa il 92 per cento dei voli previsti dalla compagnia per quel ...

Ryanair - centinaia di voli cancellati per lo sciopero di venerdì 28 settembre : Si preannuncia una conclusione di settimana particolarmente complicata per Ryanair e i suoi passeggeri. Per la giornata di venerdì 28 settembre, infatti, è prevista una protesta di 24 ore a partire da mezzanotte che coinvolgerà a livello europeo i dipendenti di cabina della compagnia aerea low-cost, creando disagi negli aeroporti di tutto il continente. Dall’Olanda al Portogallo, passando per Spagna e Belgio, fino ad arrivare ovviamente ...

Ryanair cancella l'8% dei voli venerdì 28 settembre a causa dello sciopero in sei Paesi europei : Ryanair ha informato con 72 ore di anticipo i clienti di aver preventivamente cancellato 190, 8%, dei suoi 2.400 voli in programma venerdì 28 settembre, corrispondente all'8% della programmazione, a ...

Ryanair - nuovo venerdì nero : cancellati 190 voli in Europa : Nuova giornata nera in vista per i passeggeri Ryanair in mezza Europa. La compagnia aerea low cost ha annunciato la cancellazione di 190 dei 2400 voli previsti per venerdì 28 settembre a causa dello sciopero indetto dal personale di volo in Italia, Belgio, Olanda, Spagna e Portogallo. Secondo la società saranno circa 30mila i passeggeri coinvolti dai disagi per una mobilitazione definita dalla compagnia "non necessaria".Le cancellazioni ...

Maxi sciopero in tutt’Europa - Ryanair cancella 190 voli di venerdì 28 settembre : La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair annuncia la cancellazione di 190 dei suoi 2.400 voli previsti per venerdi’, a causa degli scioperi del personale di cabina in Italia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Secondo Ryanair saranno 30.000 i passeggeri che subiranno l’impatto degli scioperi, definiti dalla compagnia “non necessari“. L'articolo Maxi sciopero in tutt’Europa, Ryanair cancella 190 ...

