Ryanair | oggi sciopero in mezza Europa con 250 voli annullati

I voli cancellati oggi per lo sciopero di Ryanair sono diventati 250 : Lo sciopero coinvolge il personale di Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna The post I voli cancellati oggi per lo sciopero di Ryanair sono diventati 250 appeared first on Il Post.

Ryanair - il trolley in cabina da oggi si paga di più : Il rapporto fra Ryanair e trolley sembra davvero non trovare pace. A gennaio la compagnia aerea low-cost aveva deciso di rivoluzionare le proprie regole, permettendo solo ai passeggeri con imbarco prioritario di portare in cabina il proprio trolley e obbligando tutti gli altri a imbarcarlo in stiva, seppur gratuitamente. Le normative, però, sono pronte a cambiare di nuovo: a partire dal 1° novembre, infatti, le politiche relative al cosiddetto ...

Raffica di nubifragi : neonato salvato in mare - aereo Ryanair non può atterrare - camping evacuato Diretta - Le previsioni per oggi : Raffica di nubifragi alla vigilia di Ferragosto con una perturbazione atlantica che ha attraversato la penisola da ovest a est. I maggiori disagi dovuti alle brutte condizioni meteo sono...

Ryanair - oggi il maxi sciopero. Interessati 55 mila passeggeri : Venerdì nero per i passeggeri di circa 400 voli per la protesta in 5 Paesi europei: Belgio, Svezia, Irlanda, Germania e Olanda

Oggi c’è uno sciopero dei piloti di Ryanair : In Germania, Svezia, Irlanda, Belgio e Paesi Bassi, per chiedere migliori condizioni contrattuali: 400 voli sono stati cancellati The post Oggi c’è uno sciopero dei piloti di Ryanair appeared first on Il Post.

Sciopero Ryanair - 600 voli a rischio tra oggi e domani - : Stop di due giorni in Belgio, Spagna e Portogallo. In Italia gli aerei resteranno fermi solo il 25 luglio. La denuncia dei sindacati: la compagnia ha cercato di riorganizzare i turni