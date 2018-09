Rugby | Pro14 2018-2019 | le Zebre cercano di mantenere l’imbattibilità interna stagionale

Rugby – Guinness PRO14 : tutto pronto per la sfida tra Zebre e Ospreys - ecco il XV di coach Bradley : Le Zebre per vincere si affidano al caloroso pubblico di Parma capace di trascinare il XV del Nord-Ovest nell’ultima uscita casalinga di due settimane fa I bianconeri torneranno tra le mura amiche domani pomeriggio per affrontare il quinto turno del Guinness PRO14. Il bilancio della stagione di Tommaso Castello e compagni vede due successi –entrambi con bonus allo Stadio Lanfranchi contro Southern Kings e Cardiff Blues- e due sconfitte ...

Rugby – Guinness Pro14 : Zebre ko a Newport contro i Dragons : Lontano da Parma le Zebre cedono 16-5 ai gallesi Dragons a Newport Le Zebre sono scese in campo al Rodney Parade di Newport nell’unica sfida stagionale contro i Dragons, inclusi nell’altro girone rispetto ai bianconeri. Il tabù del campo di Newport prosegue per la franchgia federale che esce sconfitta per la sesta volta dovendo cedere ai gallesi 16-5 in una gara segnata ancora dalla forte pioggia e da condizioni meteo difficili per il ...

Rugby – Guinness PRO14 : seconda trasferta per le Zebre - domani i bianconeri in Galles per affrontare i Dragons : La gara di Newport metterà di fronte due formazioni inserite in due gironi diversi che si sfideranno una sola volta in stagione Le Zebre sono pronte per affrontare la seconda trasferta della stagione: nel 4° turno del Guinness PRO14 i bianconeri scenderanno in campo domani sera alle 18.15 italiane in Galles per affrontare i Dragons. La gara di Newport metterà di fronte due formazioni inserite in due gironi diversi che si sfideranno una ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Zebre-Cardiff 26-24. Rimonta da urlo - vittoria pazzesca degli emiliani : Verrebbe da dire un tempo per parte, ma non c’è stato pareggio: nella terza giornata del Pro14 di Rugby le Zebre vincono a Parma una partita incredibile, che sembrava persa dopo soli 10′ e che invece al fischio finale la franchigia emiliana ha portato a casa al termine di una pazzesca Rimonta. I gallesi del Cardiff, per la seconda volta in una settimana si vedono costretti alla resa all’80’ in terra italica, dopo la ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Scarlets-Treviso 38-29. Il Benetton cede in inferiorità numerica - ma la prestazione è da applausi : applausi, tanti applausi, ma solo un punto di bonus offensivo per il Benetton Treviso, che esce a testa altissima da Llanelli, dove però a vincere, nella gara valida per la terza giornata del Pro14 di Rugby sono gli Scarlets, vittoriosi per 38-29, negando anche il bonus difensivo negli ultimi minuti ai trevigiani, costretti per oltre 50′ a giocare in 14 contro 15, e per 10′ della ripresa anche in 13. La chiave del match sta nel rosso ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Benetton Treviso nella tana degli Scarlets - primo crocevia stagionale : Sembra assurdo dirlo a metà settembre, ma per il Benetton Treviso arriva il primo crocevia stagionale: domani la compagine veneta sarà impegnata a Llanelli, in Galles, contro gli Scarlets nella prima di tre trasferte consecutive che diranno qualcosa in più sull’inizio della stagione della franchigia italiana, in testa alla classifica della Conference 2 del Pro14 di Rugby dopo le vittorie nelle prime due giornate. Richiesta avanzata dalla ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Treviso-Cardiff 27-25. Vittoria all’ultimo istante per il Benetton : Gran partita nel Pro14 di Rugby del Benetton Treviso, che riesce a battere i gallesi del Cardiff per 27-25 al termine di una partita tiratissima, che ha visto più capovolgimenti di fronte. Decisive la meta di Ioane e la trasformazione di Allan a tempo ampiamente scaduto. Nel primo tempo sblocca la sfida al 12′ Allan su punizione, ma al 21′ sempre dalla piazzola impatta Evans. Allungo trevigiano al 29′ con Allan che si mette in ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Connacht-Zebre 32-13. Palazzani firma la meta della bandiera nel finale : Arriva la sconfitta in trasferta nella seconda giornata del Pro14 di Rugby per le Zebre, che vengono superate dagli irlandesi del Connacht per 32-13. Per la franchigia italiana, che ad inizio ripresa gioca anche il 13 contro 15, l’unica meta della serata porta la firma di Palazzani, mentre per gli irlandesi la vittoria porta in dote 5 punti, grazie alle cinque mete siglate. Nel primo tempo assolo iniziale dei padroni di casa, che partono a ...

Rugby – Guinness PRO14 : prima trasferta per le Zebre - quattro cambi nella formazione titolare : I bianconeri affronteranno gli irlandesi del Connacht allo Sportsground di Galway nel secondo turno del torneo celtico Le Zebre sono partite stamane da Parma verso l’Irlanda dove domani si terrà la prima trasferta stagionale ufficiale del Guinness PRO14. I bianconeri affronteranno gli irlandesi del Connacht allo Sportsground di Galway nel secondo turno del torneo celtico. Entrambe le squadre sono inserite nel girone A e si affronteranno ...

Rugby – Guinness Pro14 : esordio positivo per le Zebre a Parma : Le Zebre trovano vittoria e cinque punti all’esordio a Parma contro i Southern Kings Le Zebre ripartono da dove hanno lasciato il Guinness Pro14, con una vittoria contro i sudafricani Southern Kings superati al Lanfranchi per 32-16 nel primo turno della stagione 2018/19. Col successo arrivano anche i cinque punti per la franchgia federale capace di segnare la quarta meta all’ultimo assalto dopo una gara sempre avanti nel punteggio. ...

Rugby - il Guinness PRO14 è in onda in esclusiva su DAZN : E’ previsto stasera su DAZN un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Rugby: la sfida ai campioni del Leinster per il titolo 2018-19 del Guinness PRO14, la competizione transnazionale di Rugby a 15 per club che vede coinvolte le federazioni di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica. La piattaforma di streaming trasmetterà, in diretta e […] L'articolo Rugby, il Guinness PRO14 è in onda in esclusiva su DAZN è stato ...

