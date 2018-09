Rose McGowan si scusa | ma la risposta di Asia è piccata | Se l' avessi fatto prima

Rose McGowan chiede scusa ad Asia Argento sul caso Bennett : (foto: Getty) Quando, alla fine del 2017, scoppiò lo scandalo che ha portato alla nascita del movimento #MeToo, Asia Argento e Rose McGowan si sono ritrovate alleate, entrambe vittime delle molestie di Harvey Weinstein, e fra le più attive nel denunciare pubblicamente i misfatti del produttore. Lo scandalo che a sua volta ha colpito Argento a partire dello scorso agosto, però, ha incrinato i rapporti fra le due attrici, che sono arrivate a un ...

Parla Asia Argento - in lacrime : 'Fu Jimmy Bennett ad aggredirmi. E Rose McGowan è una bugiarda'. Lo sfogo contro tutto e tutti : Capisco che il mondo deve trovare una ragione, la devo trovare anche io. Era un uomo amato. Le persone pensano che si sia suicidato perché io l'ho tradito, ma anche lui aveva tradito me. Non era un ...

Asia Argento pronta ad azioni legali contro Rose McGowan e Rain Dove : Aggiornamento 18 settembre 2018. Asia Argento ha nuovamente scritto pubblicamente a Rose McGowan. Tempo scaduto per l'attrice.pRosegui la letturaAsia Argento pronta ad azioni legali contro Rose McGowan e Rain Dove pubblicato su Gossipblog.it 18 settembre 2018 23:52.

Il caso Argento continua : Rose McGowan nel mirino : Da quando il mondo di Hollywood è stato smosso con le accuse sessuali a vari attori, registi e produttori, ogni giorno arrivano notizie e nuove denunce a danni di personaggi famosi e non. Impossibile non parlare ...

"Hai 24 ore per scusarti" - Asia Argento furiosa dà l'ultimatum a Rose McGowan : L'attrice e regista invita l'ex amica a "ritrattare e scusarsi per le sue terribili bugie". Dopo le accuse di molestie di...

