Ronaldo | messaggio al Napoli | ' La mia giocata preferita? Vincere e far gol'

Il messaggio di Cristiano Ronaldo al piccolo Facundo dopo l'arresto cardiaco : 'Ti aspetto a Torino' : Facundo Ruiz è un bambino uruguaiano di 8 anni che durante una partita di calcio a Cerro Largo ha avuto un arresto cardiaco. Il suo cuore ha smesso di battere per alcuni istanti a causa di un'aritmia ...

Cristiano Ronaldo campione a 360° : ecco il VIDEO del commovente messaggio al bimbo che ha avuto problemi al cuore : Cristiano Ronaldo è un campione dentro e fuori il campo: CR7 ha mandato un messaggio speciale al bambino di 8 anni, che in Uruguay, durante una partita di calcio ha avuto un arresto cardiaco. Il calciatore della Juventus invita il piccolo a recarsi a Torino per “assistere ad una partita dei bianconeri”. GUARDA IL VIDEO —> Cristiano Ronaldo campione anche fuori dal campo: il commovente messaggio al bimbo che ha avuto ...

Modric-Ronaldo - nessuno screzio! Il croato rivela : 'mi ha mandato un messaggio - vi dico cosa mi ha scritto' : Finalista della Coppa del Mondo in Russia con la nazionale croata, Modric ha vinto il premio davanti a Cristiano Ronaldo e all'egiziano Mohamed Salah. Il croato potrebbe strappare al portoghese anche ...

Modric-Ronaldo - nessuno screzio! Il croato rivela : “mi ha mandato un messaggio - vi dico cosa mi ha scritto” : Il centrocampista del Real Madrid ha rivelato di aver ricevuto da Ronaldo un messaggio di complimenti dopo essere stato eletto miglior giocatore del calcio europeo Il giocatore croato Luka Modric ha rivelato che il portoghese Cristiano Ronaldo si è congratulato con lui per il premio come miglior giocatore del calcio europeo. “Dopo l’elezione, Ronaldo mi ha mandato un sms per congratularsi con me ed ha detto che spera di vedermi ...

Parma-Juve : Si va verso il sold-out - Ronaldo e il suo messaggio sui social : Dopo la vittoria in casa contro la Lazio e i 6 punti in classifica per la Juventus è tempo di giocare in trasferta il prossimo match. Nel prossimo turno i bianconeri saranno di scena al Tardini contro il Parma, un match che Allegri non vuole sottovalutare in alcun modo visto l'entusiasmo che ci sarà da parte dei ducali vogliosi di far bene nell'anno del ritorno in Serie A contro la Juventus di CR7. Contro la Lazio la compagine bianconera, ...

Sorrentino dimesso dall'ospedale/ Chievo Juventus : “Ronaldo mi ha mandato un messaggio - Dybala si è scusato” : Stefano Sorrentino dimesso dall'ospedale dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo in Chievo Juventus: “CR7 mi ha mandato un messaggio, Dybala si è scusato”. Le ultime notizie sul portiere(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:10:00 GMT)

Chievo - Sorrentino : 'Ronaldo - messaggio di vicinanza. Grazie leggenda!' : ROMA - Lo scontro con Ronaldo , non intenzionale, che l'ha messo ko. L'esultanza, fuori luogo, di alcuni juventini per il gol di Mandzukic , poi annullato dal Var,. Tra questi anche il suo ex compagno ...