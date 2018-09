Roma | uccide la moglie malata e poi minaccia il suicidio

Roma - uccide la moglie minaccia il suicidio : choc nel quartiere San Giovanni : Orrore in tarda serata nel quartiere di San Giovanni a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di...

Roma choc - uccide la moglie e minaccia il suicidio : Roma choc. Una donna di 66 anni è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di uccidersi con un coltello da cucina. Il...

Donna uccisa a Roma. Il marito chiama i carabinieri e minaccia di uccidersi : Una Donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di uccidersi con un coltello da cucina.Il fatto è accaduto a Roma nel quartiere San Giovanni. Sul posto i carabinieri intervenuti perché chiamati dallo stesso uomo.

Roma choc - donna trovata morta in casa. Il marito minaccia di uccidersi con un coltello : Roma choc. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di uccidersi con un coltello da cucina. Il fatto...

Asti - allevatore fa retRomarcia con il pickup e uccide il figlio di 3 anni : È stato schiacciato dal pickup del padre, che ha fatto retromarcia e lo ha travolto. Aveva tre anni e un sorriso dolce il bambino morto questa mattina nelle campagne dell'Astigiano, a Viarigi , ...

Asti - investe e uccide il figlio in retRomarcia : Tragico incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9 a Viarigi, in provincia di Asti.La vittima è un bimbo di soli 3 anni, investito dal padre che, alla guida del suo pick up, stava effettuando una manovra in retromarcia.Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri il 40enne, un pastore del luogo, aveva fatto salire i suoi due figli di 3 e di 6 anni sul cassone dell"auto per raggiungere il pascolo delle mucche a poche decine di ...

Fa retRomarcia con l'auto - investe e uccide il figlio di 3 anni : paese sotto choc : Stava giocando nel cortile di casa ma il papà non l'ha visto. Ha fatto retromarcia con la sua auto e l'ha investito. Una tragedia. Per il suo bimbo di tre anni non c'è stato nulla da fare. È accaduto ...

Fa retRomarcia con l'auto - investe e uccide il figlio di 3 anni nel cortile di casa : Stava giocando nel cortile di casa ma il papà non l'ha visto. Ha fatto retromarcia con la sua auto e l'ha investito. Una tragedia. Per il suo bimbo di tre anni non c'è stato nulla da fare. È accaduto ...

Fa retRomarcia con l'auto - investe e uccide il figlio di 3 anni nel cortile di casa : Stava giocando nel cortile di casa ma il papà non l'ha visto. Ha fatto retromarcia con la sua auto e l'ha investito. Una tragedia. Per il suo bimbo di tre anni non c'è stato...

Brindisi - 90enne fa retRomarcia con l'auto e investe per errore la moglie uccidendola : Una tragedia terribile è accaduta questa mattina a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Un'anziana donna infatti, Maria Addolarata Pesimena, di 85 anni, è deceduta in seguito all'impatto con l'autovettura condotta dal marito. La signora è stata travolta dall'auto, una Fiat Panda, mentre il consorte si apprestava ad eseguire una manovra in retromarcia nei pressi della loro abitazione. L'incidente, purtroppo fatale per la donna, è ...

Roma - detenuta a Rebibbia prova ad uccidere i due figli piccoli : li ha gettati dalle scale - uno è morto : Una donna detenuta nel carcere di Rebibbia, a Roma, ha tentato di uccidere i suoi due figli gettandoli dalle scale. Uno dei due bambini è morto, l'altro è in gravi condizioni e...

Roma - detenuta a Rebibbia prova ad uccidere i due figli piccoli : uno è morto : Una detenuta del carcere Romano di Rebibbia ha tentato di uccidere i suoi due figli: uno è morto, l'altro stanno tentando di salvarlo. Lo si apprende dal presidente della Consulta...

Roma - investe e uccide anziana ricercato pirata della strada : Chissà se, come racconta chi la conosceva, la signora Elisabetta si era fermata a dar da mangiare ai gatti della zona come faceva spesso prima di andare a fare la spesa. Un ultimo gesto prima di ...

Roma - "sterilizzare i topi per non ucciderli" : l'idea del Comune/ Soluzione "soft" divide : animalisti esultano : Roma, "sterilizzare i topi per non ucciderli": dal Comune l'idea soft per far fronte all'annoso problema nella Capitale, ma i residenti si dividono. Gli animalisti esultano.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:30:00 GMT)