Roma | Trenta denunce e 64mila euro multe a strutture ricettive abusive

Servizio militare - Salvini : “Valutarne il ritorno - è educativo”. Il ministro Trenta : “Idea Romantica non al passo coi tempi” : Per Matteo Salvini servirebbe per “imparare un po’ di educazione” e per questo “facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre il Servizio militare alcuni mesi”. Un’idea che però la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, aveva smontato già negli scorsi giorni definendola “non più al passo con i tempi”. E dopo le parole del capo del Viminale sabato ...