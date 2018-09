Roma - targa per i lavoratori ebrei vittime delle leggi razziali : "Ricordare è importante, ci può aiutare a non commettere gli stessi errori". A dirlo è la sindaca di Roma Virginia Raggi all'inaugurazione della targa al Tempio di Adriano in memoria dei lavoratori ...

Apre a Roma il centro per i mestieri del digitale targato Facebook : Il centro di Facebook a Roma Facebook ha scelto l’hub di LVenture Group e Luiss EnLabs, presso la Stazione Termini di Roma, come sede del suo nuovo spazio dedicato allo sviluppo delle competenze digitali chiamato “Binario F”. Parte del costante impegno della celebre azienda di Menlo Park sul tema delle digital skills, lo spazio sara` messo a disposizione gratuitamente per la comunita` italiana. “Binario F from Facebook” aspira cosi` a ...

Focus Champions League – Tutto sul Cska Mosca : è l’alba di un nuovo ciclo targato “Italia”. Roma - occhio alla richiesta dei russi alla Uefa : Sono giorni di studio e di lavoro per Eusebio Di Francesco che sta approfittando di questa sosta per le nazionali per trovare il giusto abito alla sua Roma. I giallorossi, infatti, sono partiti ad handicap vincendo solo la prima sfida contro il Torino, visto che con Atalanta e Milan sono arrivati rispettivamente un pareggio e una sconfitta. L’ex tecnico del Sassuolo è pronto ad accantonare l’esperimento della difesa a 3 per tornare al ...

Roma - bus turistici e Ncc abusivi : i furbetti della targa estera - 2mila multe non pagate : Stretta sui furbetti delle targhe estere: bus turistici in particolare, ma anche Ncc abusivi, spesso collegati a B&B o hotel, o auto a noleggio che transitano liberamente nella Ztl senza permessi, ...

Roma - distrutta la targa in onore di Joyce Lussu a Villa Torlonia - : L'accaduto è stato denunciato anche dal comitato provinciale dell'Anpi che in una nota "condanna con fermezza l'atto di vile vandalismo" e chiede che la lastra in onore della medaglia d'argento al ...

Roma - distrutta la targa in onore di Joyce Lussu a Villa Torlonia : Roma, distrutta la targa in onore di Joyce Lussu a Villa Torlonia L'accaduto è stato denunciato anche dal comitato provinciale dell'Anpi che in una nota "condanna con fermezza l'atto di vile vandalismo" e chiede che la lastra in onore della medaglia d'argento al valor militare venga prontamente ...

ANPI : Roma - a Villa Torlonia distrutta targa a Joyce Lussu : Roma – “E’ stata distrutta la targa di marmo dedicata a Joyce Lussu in uno dei vialetti di Villa Torlonia. Joyce Lussu e’ stata una donna di eccezionale coraggio, che ha partecipato alla Resistenza sia in Francia che a Roma con slancio e generosita’: “Ha assolto missioni di estrema delicatezza e importanza, irraggiando intorno alla sua mirabile attivita’ un alone di leggenda” si legge nella ...

Roma e Napoli tengono il passo della Juventus targata Ronaldo : Novanta minuti sono pochi per analisi profonde, ma comunque sufficienti per ricavare alcune certezze. E non tutte sono piacevoli. L'Italia non è ancora tecnologicamente all'altezza per un prodotto ...